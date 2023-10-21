人民网记者 许维娜

在智能手机市场整体承压的背景下，高端化已成为各大厂商共同的发展方向。而折叠屏技术作为攻克高端市场的利器，正逐渐在市场上崭露头角。如何在竞争激烈的市场环境中取胜、如何打造一款兼具品质与创新的产品，成为各大厂商亟待解决的问题。

数据显示，折叠屏赛道正处于快速上升期。根据CINNO Research数据显示，2023年上半年中国市场折叠屏手机销量同比增长72%，其中第一季度销量同比增长51%，第二季度销量同比增长99%，已实现连续十一个季度的同比正增长。

以国产智能手机厂商OPPO为例，近日，其对外发布了新品Find N3折叠屏手机。据了解，Find N3继承了Find X6系列的计算摄影能力，搭载了新一代超光影图像引擎，能够更准确地呈现细节、色彩、光影。

以艾瑞咨询发布的用户对于折叠屏关注情况来看，在硬件方面对于屏幕、产品质量、产品重量和外观占据用户关注前三，在软件方面分屏、悬停、智能互联占据用户关注前三。

OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎介绍，Find N3舍弃了延续两代的“矮胖”机身设计，整体更加修长，配备了更大的屏幕，折叠状态下的体验更接近于传统直板机。不过新品虽然“长高”了，但也“变瘦”了。和上一代产品相比，其机身厚度更薄。

“折叠屏产品虽非大众主流选择，但在消费者中的认知度和接受程度正在提高。我们始终致力于打造最优质的折叠屏产品，这也是产品的核心竞争力所在。”刘作虎说：“今天，我们已经进行了100万次折叠测试，并将继续进行更多实验，以揭示折叠屏的潜力。”

“尽管公司已经推出了三代折叠屏产品，但仍有一部分消费者对其耐用性表示担忧。”刘作虎表示，也期待能吸引更多的参与者共同推动折叠屏市场的发展，以实践检验市场。

如今，折叠屏手机在追求轻薄的同时，其综合产品力也成为了消费者关注的焦点。

刘作虎认为，影像工程是一个复杂且关键的系统，需要多方面的协同合作。其核心在于，在物理层面，折叠屏的体积必须足够大以确保基本性能；然而，软件算法的重要性也不容忽视。

此外，对于手机厂商们而言，人工智能的重要性不言而喻。对此，刘作虎还表示，AIGC技术( AI Generated Content) 值得持续研究和探索。“我们坚信，未来的手机将具备超越个体能力的智能，能够像人类一样理解并解读语言，通过持续观察、学习和了解用户的习惯，为用户提供卓越的帮助，以完成各类任务，期待未来每位用户都能拥有这样一位得力的助手。”他说。

(责编：王连香、吕骞)

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