人民网北京10月21日电 （记者夏晓伦）记者从北京绿色金融与可持续发展研究院（下称“北京绿金院”）获悉，由北京绿金院牵头30多家中外机构发起的“可持续投资能力建设联盟（CASI）”被列入第三届“一带一路“国际合作高峰论坛务实合作项目清单。

据介绍，包括G20可持续金融工作组和可持续金融国际平台（IPSF）在内的多个国际组织和倡议将能力建设和技术援助作为国际合作的重要议题，并号召多边开发机构、金融机构、国际组织和民间机构等加大在绿色金融能力建设方面的投入，提升能力建设项目之间的协调与合作。

为响应上述呼吁，北京绿金院联合丝路基金、香港金管局基建融资促进办公室、汇丰银行、渣打银行、路博迈基金等30多家国内外机构共同发起成立了可持续投资能力建设联盟（CASI）。

在论坛期间，北京绿金院院长、前G20可持续金融工作组共同主席马骏在生态环保部举办的“共创绿色丝路新愿景”研讨会上对发起CASI的背景和未来计划做了较为详细的介绍。

马骏说，CASI将整合全球数十家机构提供的绿色与可持续金融领域的知识和最佳实践，利用自身和成员的传播网络，通过开展线下培训和提供数字化和模块化课程等创新方式，为发展中国家尤其是东南亚、中亚、中东、非洲和拉美等地区提供更高质量和更具影响力的绿色金融能力建设服务，以助力这些国家发展绿色金融市场，挖掘可投资的绿色项目。马骏预计，CASI所提供的培训和其他能力建设服务将在2030年前覆盖来自发展中国家10万人次的参与者。

马骏进一步指出，CASI孵化于北京绿金院主持的全球绿色金融领导力项目（GFLP），该项目在过去五年中开展和支持了三十余次全球性的绿色金融能力建设活动，吸引了来自70多个国家和地区的4500多名参与者，其中大多数参与者来自发展中经济体。

记者还了解到，为动员更多资源和力量参与能力建设活动，CASI拟设置两类成员，包括创始机构（约10家）和知识与传播伙伴（初期约40家）。其中，创始机构将深度参与CASI的战略规划和治理机制，知识与传播伙伴将主要协助提供能力建设的内容素材或联合开展能力建设活动。截至目前，已有6家创始机构和28家知识与传播伙伴确认作为成员加入CASI。

据悉，北京绿金院计划于今年12月在迪拜举行的第二十八届联合国气候变化大会（COP28）期间举办正式的CASI启动仪式，向国际社会宣介CASI计划，并加强与国际组织、多边开发机构和标准制定机构的合作。CASI将于2024年初正式开始运行。

(责编：王连香、吕骞)

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