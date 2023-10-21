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三季度外汇市场表现出较强韧性 跨境资金均衡流动基础将更加稳固

2023年10月21日11:16 | 来源：人民网
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人民网北京10月21日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局20日公布的数据显示，2023年9月，银行结汇1769亿美元，售汇1903亿美元；银行代客涉外收入5044亿美元，对外付款5583亿美元。2023年1至9月，银行累计结汇16703亿美元，累计售汇17071亿美元；银行代客累计涉外收入45933亿美元，累计对外付款46564亿美元。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年第三季度，外部环境复杂多变，我国经济保持恢复向好态势，外汇市场表现出较强韧性。未来我国外汇市场平稳运行、跨境资金均衡流动的基础更加稳固。

外汇市场延续预期稳定、交易理性基本格局

人民币汇率在全球货币中表现稳健。王春英介绍说，三季度以来，美元利率持续上升，美元汇率再度走强，非美货币普遍贬值。我国稳经济政策持续发力并逐步显效，人民币对美元汇率略有贬值，对欧元、英镑、日元等主要货币有所升值。截至10月19日，中国外汇交易中心公布的人民币对一篮子货币指数（CFETS）较二季度末上涨3%。

市场预期总体平稳，外汇交易保持理性。“外汇期权市场的风险逆转指标近期依然维持相对低位，说明人民币汇率预期基本稳定。从市场调研情况看，银行、企业等机构普遍认为人民币汇率没有长期贬值的基础。”她说，境内主体外汇交易总体理性，结售汇意愿较为平稳。第三季度，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为66.4%，售汇率（客户从银行购买外汇与客户涉外外汇支出之比）为68.9%，与上半年相比变化不大。

货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的主导作用。王春英表示，今年以来我国对外贸易平稳运行，近期出口企稳回升态势明显。按人民币计价，8、9月份出口环比连续两个月增长，消费电子等传统优势产品出口企稳向好，新能源汽车、锂电池、光伏电池等“新三样”出口保持两位数增长，我国对传统市场出口明显改善的同时对新兴市场出口增长提速。在此背景下，第三季度我国货物贸易项下跨境资金净流入规模保持稳定，与第二季度基本持平，总体延续近两年高位运行态势。

“总的来看，当前我国外汇市场延续预期稳定、交易理性的基本格局。”王春英表示，10月份以来，随着我国跨境资金流动中的季节性等短期影响因素减弱，跨境资金呈现净流入。我国外汇市场对外部环境变化的适应性与可承受力明显增强，跨境资金流动短期调整未改变长期均衡的发展态势，这些都是市场成熟度提升和韧性增强的积极表现。

未来外汇市场平稳运行、跨境资金均衡流动基础更加稳固

“当前，国内基本面的积极因素不断积累，各方面发展优势没有变而且在持续提升，随着主要发达经济体货币政策紧缩接近终点，未来我国外汇市场平稳运行、跨境资金均衡流动的基础更加稳固。”王春英表示。

她进一步解释说，首先，我国经济保持回升向好的发展态势，内部基本面的支撑作用将进一步巩固。前三季度，国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，尤其是随着稳经济政策“组合拳”接续发力，三季度GDP两年平均增速比二季度加快1.1个百分点。消费、就业、物价、外贸、制造业景气度、高技术产业投资等多领域、多指标均出现积极变化，经济回升向好态势更趋明显。未来，随着宏观调控政策效果不断显现，经济高质量发展的有利因素将持续积累，对我国外汇市场的支撑作用将进一步增强，也有利于吸引跨境资金流入。

其次，我国外汇市场交易主体行为更加成熟和理性，有助于跨境资金流动保持平稳。近年来，随着人民币汇率市场化形成机制不断完善，外汇市场深度和广度进一步拓展，人民币跨境使用明显增多；企业汇率风险管理意识和能力持续增强，境内企业等主体的汇率预期和交易行为保持总体理性。这都成为维护市场稳定的内在积极因素，未来也将继续发挥重要作用。

第三，主要发达经济体货币政策紧缩接近终点，外部环境的有关影响将出现转变。2023年以来，美联储、欧央行等货币政策紧缩效果逐步显现，加息步伐放缓，市场普遍认为主要发达经济体央行本轮加息周期已接近尾声。未来，美欧通胀将继续缓慢降温，政策关注焦点可能从“加不加息”向“降不降息”过渡，对国际金融市场的外溢影响也将逐步发生转变。

“下一步，国家外汇局将坚持统筹发展与安全，稳步推进外汇领域改革开放，保持外汇管理政策的连续性和稳定性，持续提升跨境贸易和投融资自由化便利化水平；同时，积极防范化解跨境资金流动风险，切实维护外汇市场平稳运行。”王春英说。

预计今年我国经常账户仍将保持合理规模顺差

对于未来我国经常账户发展趋势，王春英表示，预计今年我国经常账户仍将保持合理规模顺差，继续体现对外贸易发展韧性以及涉外经济稳健性。上半年，我国经常账户顺差1463亿美元，与同期GDP之比为1.7%，继续处于合理均衡区间。初步统计，7至8月我国经常账户顺差550亿美元左右，预计第三季度经常账户顺差仍将保持一定规模。其中，货物贸易顺差处于历史同期较高水平；服务贸易稳步恢复，跨境旅行以及相关支出有序增加，目前仍低于疫情前水平。

“展望第四季度，我国出口有望得到结构性因素和周期性因素的共同支撑，货物贸易以及经常账户将延续合理顺差格局。”王春英认为，一方面，我国产业链供应链仍具相对优势，产业升级对出口产品竞争力的提升作用逐步显现，新的贸易增长点不断涌现，未来仍会发挥稳出口、优结构的积极作用；另一方面，在国际市场年底消费增多、补库存需求上升等因素推动下，第四季度出口趋稳向好势头将继续巩固。

王春英同时强调，从中长期看，我国经常账户有基础有条件保持基本平衡。决定经常账户中长期发展趋势的是一国经济结构和制造业水平。首先，经常账户反映了国内储蓄和投资的关系，储蓄率高于投资率则经常账户为顺差。当前我国储蓄率在全球处于较高水平，未来储蓄率和投资率有望继续保持合理规模的正向缺口，推动经常账户顺差维持均衡水平。

其次，我国制造大国地位稳固，制造业规模持续位居全球首位，产业链条完备齐全、技术工人充足等相对优势明显，将继续对出口起到促进作用；同时，我国制造业转型升级稳步推进，技术密集型产品创新取得重大进展，前三季度高技术产业投资同比增长11.4%，高质量发展不仅有助于优化出口结构、培育新的贸易增长点，也有助于降低对国外产品依赖度，支撑货物贸易顺差格局。

再次，制造业与服务业融合发展，将增加服务贸易出口收入，促进服务贸易高质量均衡发展，进一步夯实我国经常账户在中长期保持合理均衡的基础。

(责编：王连香、吕骞)
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