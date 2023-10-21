原标题：新华全媒+丨工业和信息化部明确将启动智能网联汽车准入和上路通行试点

新华社北京10月20日电 我国将启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，同时进一步强化配套支撑环境建设，推动汽车产业转型升级。这是工业和信息化部运行监测协调局局长陶青在20日召开的国新办发布会上介绍的。

前三季度，我国新能源汽车产销量分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的29.8%。新能源汽车走势向好，带动汽车产业加快升级。

与此同时，汽车产业创新能力不断提升。会上发布的数据显示，大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里，乘用车中L2级及以上自动驾驶功能的车辆占比超过40%。我国累计开放智能网联汽车测试道路2万多公里，总测试里程超过7000万公里。

陶青说，工业和信息化部将发挥新能源汽车产业发展部际协调机制作用，统筹推进技术攻关、推广应用、基础设施建设等，加快电动化、网联化、智能化发展。开展城市级“车路云一体化”示范，加快电动汽车和动力电池安全、自动驾驶、操作系统等标准制修订，推动产业高质量发展。（记者张辛欣、王悦阳）

(责编：王连香、杨迪)

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