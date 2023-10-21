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讲好农业品牌故事 让“咸阳马栏红”苹果成为群众致富果

2023年10月21日08:20 | 来源：人民网
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人民网北京10月21日电 （记者李栋）19日，“咸阳马栏红”苹果公用品牌推介会在北京举办。

中国农产品市场协会会长张玉香表示，“咸阳马栏红”苹果产业有规模、有体量、品质好、有口碑、有潜力，广受青睐。希望咸阳市以此次进京推介为契机，唱靓“马栏红”，讲好中国农业品牌故事，以品牌建设的新突破，产销衔接的深度融合，实现苹果全产业链发展的新跃升。

“中国农产品市场协会愿与各方一道，加强互动联动，一如既往地关注支持咸阳苹果等特色现代农业产业发展，助力咸阳农产品更快更好地走向全国、走向世界，推动‘咸阳马栏红’苹果不断成为咸阳群众的致富果、摇钱树，成为享誉全国的名优果、幸福果，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出应有贡献。”张玉香说。

咸阳市长冷劲松表示，近年来，咸阳把打造“咸阳马栏红”苹果公用品牌作为带动苹果产业高质量发展的关键抓手，推动苹果产业成为带动群众致富增收的“黄金果”，书写了咸阳做好“土特产”文章的生动实践。

中国果品流通协会会长鲁芳校说，近年来，中国果品流通协会与咸阳市深度合作，积极拓展销售市场，加大宣传推介力度，在大中城市设立了“咸阳马栏红”苹果直销窗口，线上线下互动营销，使“咸阳马栏红”苹果成为国内外消费者公认的金牌果品。将持续通过与咸阳市密切协作，依托全国性或国际性农产品博览会、交易会等平台，进行展示展销、专场推介，增强“咸阳马栏红”品牌影响力。

据悉，10月19日至10月22日，还将举办果品及名优土特产展览、万枚“咸阳马栏红”苹果进北京社区惠市民品鉴等系列活动。

(责编：王连香、吕骞)
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