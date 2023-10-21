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两部门联合发布办法规范温室气体自愿减排交易

2023年10月21日09:01 | 来源：新华网
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新华社北京10月20日电 记者20日从生态环境部获悉，生态环境部、市场监管总局联合发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，以规范全国温室气体自愿减排交易及相关活动。

这一办法是保障全国温室气体自愿减排交易市场有序运行的基础性制度。办法对自愿减排交易及其相关活动的各环节作出规定，明确了项目业主、审定与核查机构、注册登记机构、交易机构等各方权利、义务和法律责任，以及各级生态环境主管部门和市场监督管理部门的管理责任。

办法以服务碳达峰碳中和目标为根本目的，突出“自愿”属性，并坚持信息公开、强化监督，统筹协调、统一管理，夯实基础、循序渐进，立足国内、对接国际等原则。

生态环境部、市场监管总局将持续推进自愿减排交易市场建设各项工作，构建基本制度框架，明确市场支持的具体领域，批准一批审定与核查机构，为项目业主申请项目和减排量登记提供审定核查服务，并上线运行全国统一的注册登记系统和交易系统，为全国温室气体自愿减排交易市场启动做好准备。

记者了解到，全国温室气体自愿减排交易市场与全国碳排放权交易市场共同组成我国碳交易体系。自愿减排交易市场启动后，各类社会主体可以按照相关规定，自主自愿开发温室气体减排项目，项目减排效果经过科学方法量化核证并申请完成登记后，可在市场出售，以获取相应的减排贡献收益。启动自愿减排交易市场有利于支持林业碳汇、可再生能源、甲烷减排、节能增效等项目发展，有利于激励更广泛的行业、企业和社会各界参与温室气体减排行动，对推动经济社会绿色低碳转型，实现高质量发展具有积极意义。（记者高敬）

(责编：王连香、杨迪)
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