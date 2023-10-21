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9199.7亿元、1.45亿户、82.5万辆……多维度数据展示中国经济强劲脉动

2023年10月21日09:44 | 来源：央视网
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原标题：9199.7亿元、1.45亿户、82.5万辆……多维度数据展示中国经济强劲脉动

10月20日，商务部发布多项最新数据。前三季度，我国实际使用外资金额9199.7亿元。全国直播电商销售额达1.98万亿元，网络零售对于消费的拉动作用显著。此外，工业和信息化部同日发布消息，今年前三季度，我国工业经济平稳运行，产业结构持续优化，新能源汽车产业发展保持强劲的发展势头。一系列振奋人心的成绩再次印证中国经济韧性强、潜力大、活力足。

前三季度我国实际使用外资9199.7亿元

商务部最新数据显示，今年1—9月，我国新设立外商投资企业37814家，同比增长32.4%；实际使用外资金额9199.7亿元，高技术制造业实际使用外资实现两位数增长。

前三季度网络零售拉动消费效应显著

先来看一组增长的数字，增长241.1%、94.9%和27.4%。数据显示，前三季度，金银珠宝、通信器材、酒类的网络销售额增长均超20%。同时，在线服务呈现高速增长。慢旅行、城市漫步等特色服务产品，带动在线旅游服务和在线文娱销售额分别增长241.1%和94.9%，在线餐饮服务增长27.4%。

直播电商等新业态发展势头强劲

1.98万亿元。商务部数据同时显示，今年前三季度，直播电商等新业态发展势头强劲。根据商务大数据监测，前三季度，170家国家电子商务示范基地中151家建立了直播基地，全国直播电商销售额达1.98万亿元，增长60.6%，占网络零售额的18.3%，直播电商拉动网络零售增速7.7个百分点。在促进创业就业方面，活跃电商主播数337.4万人，增长164.3%。

跨境电商为全球数字经济发展注入动力

1.7万亿元。今年前三季度，我国“丝路电商”伙伴国增至30国，为全球数字经济发展注入动力。海关数据显示，我国跨境电商进出口1.7万亿元，增长14.4%，与30个“丝路电商”伙伴国跨境电商进出口占我国跨境电商进出口总额超三成。

前三季度我国服务外包产业运行态势向好

16221亿元。2023年前三季度，我国企业承接服务外包合同额16221亿元人民币，执行额10846亿元，同比分别增长17.6%和14.5%。其中，承接离岸服务外包合同额9341亿元，执行额6109亿元，同比分别增长19.4%和11.0%。

前三季度我国工业和信息化发展总体平稳

工业和信息化部今日发布数据，前三季度规模以上工业增加值同比增长4%，增速较今年上半年加快0.2个百分点。企业效益加快恢复，其中，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，营业收入、利润均实现由负转正。

在制造业高质量发展方面，前三季度，高技术制造业投资同比增长11.3%，增速高于制造业投资5.1个百分点。我国加快新产品新行业新业态培育，新能源汽车、光伏产品、航空航天器及设备实现高速增长，造船业三大指标继续全球领跑。此外，我国已建设近万家数字化车间和智能工厂，打造智能制造新场景、新方案、新模式，产业提质增效成果显著。

信息通信业也保持稳步增长。截至9月底，我国累计建成5G基站318.9万个，千兆宽带用户达1.45亿户。5G应用已融入67个国民经济大类，全国“5G+工业互联网”项目超过7000个，移动物联网终端累计达22.2亿户，超1.4亿台智能手机和智能电视完成适老化改造。

前三季度，我国新能源汽车产销规模进一步扩大，产量和销量同比增长均超过30%，新能源汽车销量占汽车总销量达到29.8%。在技术水平方面，我国大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时每公斤，纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里。此外，前三季度，自主品牌新能源乘用车国内市场销售占比达到80.2%，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。

2022年我国创新指数比上年增长5.9%

国家统计局今天发布数据显示，2022年，我国创新指数相比2021年增长5.9%，创新投入指数比2021年增长7.0%，其中，研发经费投入比2021年增长10.1%，连续7年保持两位数增长。

(责编：王连香、杨迪)
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