原标题：第134届广交会一期展会天津交易团意向成交2.3亿美元

中新网天津10月21日电 记者从广交会天津交易团获悉，第134届中国进出口商品交易会(以下简称广交会)一期展会于10月19日结束。据统计，一期展会天津交易团累计意向成交2.3亿美元，按可比口径计算，超过疫情前的第126届秋季广交会成交水平，天津外贸显现出强劲的发展潜力与后劲。

本届广交会一期展会的到会客商主要来自东盟、中东和南美等。从天津参展企业成交情况看，亚洲地区客户成交最为活跃，成交额约占总额的39%，比第126届秋季广交会增长18%。从成交商品看，五金产品意向成交占首位，成交额占总额的34%，比第126届秋季广交会增长29%。从企业性质看，民营企业意向成交额占成交总额的约78%。

天津企业普遍反映本届广交会外国采购商人数超过疫情前的第126届广交会，而且采购意向非常强烈，广交会从“展示沟通交流”又回归到“现场签单成交”。很多企业都实现了现场成交，并屡屡斩获大单，参展信心显著增强。

升瑞包装机械进出口有限公司专业生产各种包装机械和食品包装机械，负责人顾学娟说，他们本次带到展会的多列包装机样机现场就被巴基斯坦采购商买走，同时还卖出了生产线和包装卷材，单笔订单就达到了420万元人民币。该采购商表示中国制造的设备完全能够和欧洲设备媲美，他明年打算再订够7-8条生产线。另外，还有一批俄罗斯客户要到天津考察工厂，也打算订购多列包装机。同时，企业的意向成交也达到了1600万元人民币。

天津市金锚集团有限公司作为专业登高设备生产企业，已成功实现梯具产品进军航空、海上作业、矿业、轨道交通、消防、电力工程、飞机制造等高端行业，研发出包括延伸、折叠、多功能梯具，预制件型可移动脚手架、大型机械登高进入设施、飞机检修登高设备等多种类型的高端产品，远销127个国家和地区。集团副总经理阎旭年表示，这届广交会新老客户非常多，意向成交也很可观。最令人惊喜的是，一个来自智利最大超市的客户打算进行深度合作，今日将专程前往天津总部洽谈，广交会参展团队也将抽调人手提前返程，力争拿下这笔大单。 (记者 王君妍 通讯员 李睿 杨丽娜)

(责编：王连香、杨迪)

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