原标题：中央气象台：华南南部有较强风雨天气

中新网10月21日电 据中央气象台网站消息，受“三巴”减弱后的热带低压和南下冷空气的共同影响，21日至23日，台湾海峡、台湾以东洋面，巴士海峡、南海北部海域、北部湾、琼州海峡将有6~8级、阵风9级的大风；广西东南部、广东西南部、海南岛北部和中东部等地部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20~40毫米，局地可超过60毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。

国内未来三天具体预报

10月21日08时至22日08时，内蒙古东北部、黑龙江大部、新疆北疆北部、西藏东部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。广西东南部、广东西南部和海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，广东西南部、海南岛东部等地部分地区有暴雨(50～95毫米)。

全国降水量预报图(10月21日08时-22日08时)

10月22日08时至23日08时，新疆北疆北部、西藏东部和北部、青海南部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。广西东南部沿海、广东西南部、海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，广东西南部、海南岛东北部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～120毫米)。

全国降水量预报图(10月22日08时-23日08时)

10月23日08时至24日08时，新疆北部、西藏北部、青海南部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北疆北部等地部分地区有大雪。重庆中部、云南西南部、海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，海南岛东北部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～120毫米)。

全国降水量预报图(10月23日08时-24日08时)

(责编：王连香、杨迪)

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