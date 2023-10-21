据10月20日召开的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会新闻发布会消息，10月27日至29日，国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州南沙举行。此次年会主题为“新资本、新价值、新世界：全球经济碎片化下的重振与合作”，邀请来自全球50多个国家的政要、国际金融机构的负责人和专家学者以及企业家代表就近期国际社会普遍关注的重大经济、金融、贸易等议题展开讨论和对话。

10月20日，广州市人民政府新闻办举行国际金融论坛（IFF）20周年全球年会新闻发布会。（受访者供图）

据了解，此次IFF全球年会共设置了30多场活动，包括开幕大会、领袖对话会、学术峰会、特别对话和平行论坛等，具体议题的设定主要围绕世界及中国经济分析与展望、全球经济碎片化对国际货币和金融体系的影响、共同应对气候危机、路国际联盟（SRIA）大会、粤港澳大湾区发展等维度展开。

此外，国际金融论坛（IFF）还将于年会期间发布《IFF2023年全球金融与发展报告》。报告对全球经济前景进行分析、研判，梳理了全球面临的主要经济风险，并提出兼具广泛性和实用性的政策建议。同时，还从“技术+金融”的视角，对大数据金融、人工智能金融、区块链金融等数字金融新模式的发展现状、应用场景和未来展望进行了详细分析，并对这些新模式的风险与监管进行梳理和解读。

(责编：董童、李源)

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