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报告显示：金融系统将持续提高金融服务实体经济的能力

2023年10月21日22:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月21日电（记者吴雨、姚均芳）国务院关于金融工作情况的报告21日提请十四届全国人大常委会第六次会议审议。报告显示，下一步，金融系统将持续提高金融服务实体经济的能力。

　　报告显示，2022年第四季度以来，金融系统精准有力实施稳健的货币政策，进一步加大对实体经济的支持力度，切实改进金融服务，金融行业整体稳健，金融市场平稳运行。

　　在金融支持实体经济方面，报告介绍，2023年1月至9月，人民币贷款新增19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。截至9月末，制造业中长期贷款余额12.09万亿元，同比增长38.2%；科技型中小企业贷款余额2.42万亿元，同比增长22.6%；普惠小微贷款余额28.74万亿元，同比增长24.1%。

　　报告提出，下一步，金融系统将坚持服务实体经济的根本宗旨，着力扩大内需、提振信心，助力实体经济稳定增长和转型升级。

　　报告提出，金融系统将突出金融支持重点领域，着力增强新增长动能，为大宗消费以及服务消费等消费需求提供稳定的融资支持。加快推动建立金融服务小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，强化民营企业金融服务，进一步增强“三农”、小微企业、新市民等群体金融服务供给。

　　在强化经济转型升级金融支持方面，报告提出，加大对高水平科技自立自强支持力度，持续增加先进制造业、战略性新兴产业、科技型企业等重点领域金融供给，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，加快建设现代化产业体系。

　　根据报告，在下一步工作中，金融系统还将支持基础设施和重大项目建设。加大保交楼金融支持力度，积极做好城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、规划建设保障性住房的金融支持工作。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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