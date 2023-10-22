宋霞

原标题：北京公租房项目首次试点跨区配租

昨日，北京海淀区房管局发布《关于苏家坨公租房项目“快速配租”的公告》。据悉，该区苏家坨公租房项目的413套房源将面向东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、门头沟和昌平区公租房轮候家庭配租，这也是北京市公租房项目首次面向8个区配租。申请登记时间为10月24日10时至10月27日17时。

据介绍，苏家坨公租房项目是北京保障房中心有限公司持有运营的公租房项目，经过多年运营，陆续腾退出部分房源。经市住房保障部门授权，将该项目剩余房源试点面向符合一定条件的公租房轮候家庭开展“快速配租”。

苏家坨公租房项目，位于海淀区苏家坨镇前沙涧路同泽园东里、西里，本次配租的房源共计413套（总层高6层且无电梯）。租金标准为每月35元/建筑平方米。

其中，大套型370套，面积区间为：52.37-70.48平方米；中套型25套，面积区间为：54.72-61.54平方米；小套型18套，面积约为：36.65平方米。本次配租套型划分结合该项目房源的实际情况，二居室划分为大套型、一居室划分为中套型、零居室划分为小套型。

上述公租房项目的租金包含物业费，不包含供暖费、水费、电费、燃气费、电话费、上网费、有线电视初装及收视费等。

配租对象为2023年10月23日（含）前通过“三审两公示”程序获得保障性住房资格，且尚未配租、配售的符合保障性住房申请条件的东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山等城6区、项目毗邻的门头沟和昌平2区公租房轮候家庭，以及在海淀区工作的本市其他区公租房轮候家庭（在海淀区工作的认定，以配租公告发布前1个月，申请人或共同申请家庭成员社保在海淀区缴纳为准）。

登记方式采取网络登记的方式。

(责编：孙红丽、陈键)

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