邢拓、彭韵佳、田颖

原标题：高质量发展调研行丨一盏彩灯何以闪耀世界——四川自贡彩灯产业发展一线见闻

中华彩灯大世界在彩灯嘉年华活动期间展出的彩灯。新华社记者李梦馨 摄

“明月几时有？把酒问青天。”“秋空明月悬，光彩露沾湿。”……沿着铺满中秋古诗词的卷轴，步入镶嵌着圆月造型彩灯的金秋迎宾门，走进四川自贡中华彩灯大世界，“天上宫阙”“月下中秋”等21个国风主题灯组依次排开，一场沉浸式彩灯视觉盛宴呈现在公众眼前。

各式灯组精美传神、装置场景大气磅礴，赢得现场游客频频称赞。据了解，这是今年自贡首次在中秋国庆假期推出大型彩灯嘉年华活动，也是自贡节庆灯会向主题灯会转变的一次尝试。

自贡灯会历史悠久，2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。1990年，自贡灯会第一次走出国门，出展新加坡裕华园。30余年间，先后在80多个国家和地区、国内500多个城市累计举办灯会数千场，吸引海内外观众达6亿多人次。

自贡彩灯缘何声名远扬？中国彩灯博物馆副研究馆员张方来从事彩灯文化研究多年，他认为“自贡工匠心灵手巧”。

张方来回忆道，2018年故宫筹备“紫禁城过大年”系列活动，当时辗转多地寻找制灯工匠而不得，最后找上了自贡工匠。匠人们不负众望，2019年春节在故宫悬挂的116盏清代宫灯皆出自他们之手。

记者走访发现，自贡彩灯的走红离不开工匠们的精湛技艺，又得益于行业众多创新因素的驱动。

在灯会现场，观灯游客中不乏外地年轻人的身影。“年轻人说现在自贡灯会充满了赛博朋克感，他们非常喜欢。”张方来说，自贡工匠制灯擅长将传统文化与当下流行元素结合——第28届自贡国际恐龙灯会的“精卫女神”灯组，精卫造型震撼，赏灯同时还能通过内置摄像头收看实时画面；第29届灯会用裸眼3D效果活化了“洛神赋图”，这些都成为了当年的“出圈”灯组。

临近年底，正是自贡彩灯行业从业人员最忙碌的时候。接受记者采访时，自贡市星河彩灯文化有限公司总经理熊彪刚结束外地考察回到自贡。年近六旬的熊彪是“灯三代”，继承了父辈的制灯技艺，给自己定的目标是“努力做好小型宫灯”。

“自贡彩灯企业大多主攻大型灯组，但其实小灯精致小巧，在灯会中同样扮演不可或缺的角色。”熊彪坦言，越小的灯越不好做，公司下一步打算运用亚克力等新材料，引进新的技术设备，进行小灯产业化、工业化生产。

焊工在自贡市大安区某彩灯制作厂赶制彩灯。新华社记者唐文豪 摄

“如今自贡彩灯在主题上能兼顾传统现代、中西结合，技术上持续补短板，寻求新突破。”张方来认为，经过几十年的发展，自贡灯会逐步形成了灯会设计、制作、安装、布置和展出等环节，相关资源日渐集聚，自贡彩灯产业初具规模，产业链条不断扩展延伸。

截至目前，自贡市内常年从事彩灯生产的彩灯工人共有5万人，季节性用工达到15万人。自贡彩灯在国内外灯展市场占有率分别为85%、92%。

从春节灯会到主题灯会，从走出国门到进家庭进社区，从大型彩灯到小型宫灯，自贡彩灯在推陈出新中求发展。在熊彪看来，自贡彩灯之所以能赢得海内外一致好评，正是因为灯在夜里能触动人们情感、拨动人们心弦，“而我们赋予灯以文化内涵，亲和力便有了”。

(责编：孙红丽、陈键)

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