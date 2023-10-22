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城河相融 如歌如画——兰州推进黄河流域生态保护观察

新华社记者范培珅、王朋、马希平
2023年10月22日08:36 | 来源：新华网
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原标题：新时代中国调研行·黄河篇丨城河相融 如歌如画——兰州推进黄河流域生态保护观察

　　登上皋兰山，俯瞰兰州城，黄河蜿蜒，两岸葱翠，高楼矗立，繁华尽收眼底。

　　今年，兰州旅游“火出圈儿”，不少游客对黄河兰州段的景色大加赞赏。“黄河母亲雕塑、中山桥、水车博览园……沿着黄河风情线，满目皆风景。”来自山东的游客张强说，一首《黄河谣》吸引他特意前来，看到黄河两岸景色如画，让他不虚此行。

　　作为黄河唯一穿城而过的省会城市，曾经饱受“两山夹一河”困境的兰州，正在显现一幅显山、露水、透绿的城河相融新画卷。

　　这是在兰州市七里河区拍摄的黄河边的兰州奥体中心（无人机照片）。新华社记者 范培珅 摄

　　站在黄河岸边，北顾南望，南北两山郁郁葱葱。

　　兰州是黄河上游水土流失重点预防治理区，承担着黄河上游生态修复、水土保持等重任。近年来，兰州市大力实施国土绿化，积极开展重点区域生态修复和保护。

　　兰州市林业局统计，2019年8月以来，全市累计完成营造林41.95万亩，完成城市绿地新增改造392.36公顷。截至2022年底，兰州主城区城市绿地面积8681.39公顷，绿化覆盖率超过42%。

　　这是在甘肃省兰州市拍摄的银滩湿地公园景色（无人机照片）。新华社记者 范培珅 摄

　　“这对于年降雨量只有300毫米左右的兰州来说，如此成果，来之不易。”兰州市林业局一级调研员张守琪说，兰州市按照“以水而定，量水而行，宜封则封，宜造则造”的原则，科学运用集水、节水造林技术，开展国土绿化行动，持续提升水源涵养能力。

　　两岸添绿，山河相融。近年来，黄河兰州段不仅在生态修复、水土保持方面持续向好，也在保持黄河水体健康方面持续发力。

　　位于主城区的雷坛河是黄河一级支流，过去曾饱受黑臭水体困扰。

　　“过去，沿着河道，随处可见黑洞洞的管道，碰到下雨天，这些管道流出的黑臭水体就涌入黄河。”在黄河岸边工作生活了30多年的市民杨世平说，近几年，这种情况再没看到过。

　　近年来，兰州市加强黄河干、支流入河排口的排查、监测、溯源，对排污口进行“一口一策”整治。

　　“雷坛河过去有500多个排污口，通过整治，将排污口引入深埋河床2米之下的排污主管道，最后汇入城市污水主管网。”兰州市七里河区水务局综合办主任侯孝强说，如今雷坛河不再黑臭，水体达标。

　　雷坛河治理是黄河兰州段保持黄河水体健康的缩影。兰州市生态环境局局长王立吉说，近年来，黄河干流（兰州段）各断面水质稳定保持在Ⅱ类，今年上半年，出境断面水质综合评价达到Ⅰ类。

　　净水汤汤，生态造福。黄河两岸，绿色新兴产业正成为兰州经济发展的强劲引擎。

　　仅在兰州高新区，就有生物医药公司200多家，在西北地区形成了有影响力的生物医药产业集群。兰州的文旅产业也增长迅速。今年1至9月，兰州市接待国内游客量超过7000万人次，同比增长155.2%。

　　黄河之水，兰州之美。如今，黄河兰州段山青、水净、城美、人乐，兰州正在从“城河相伴”走向“城河相融”。

(责编：孙红丽、陈键)
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