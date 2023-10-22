本报记者 刘坤

原标题：我国累计建成开通5G基站318.9万个

10月20日至21日，2023年中国5G发展大会在上海召开。会上，工业和信息化部副部长张云明介绍，我国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络。截至9月底，我国累计建成开通5G基站318.9万个，5G移动电话用户达7.37亿户，5G行业虚拟专网超2万个，5G标准必要专利声明数量全球占比达42%。5G应用已广泛融入97个国民经济大类中的67个。

据介绍，工业和信息化部将加快推进地级及以上城市5G网络深度覆盖，并逐步向有条件的县镇加速延伸，加快推进5G行业虚拟专网建设部署；加快推进5G轻量化技术演进和商用部署，持续开展5G新技术测试验证，加快推进产业成熟；发挥“绽放杯”5G应用征集大赛等平台作用，促进5G应用规模化、多样化发展，加强部门合作和部省联动，促进5G与垂直行业深度融合；鼓励国内企业加强5G海外合作，推动构建开放、包容、普惠、共赢的全球产业生态。

本次大会由工业和信息化部主办，以“5G扬帆促新质，产业升级创未来”为主题，举办了开幕式暨主论坛、分论坛及投融资对接会等活动。

(责编：孙红丽、陈键)

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