原标题：千年古镇邀你共赴“十年之约”

今年，世界互联网大会迎来乌镇峰会第十年。这场互联网盛会在观点交锋、思想碰撞中，不断重塑互联网发展格局；这座千年古镇在与互联网的相遇中，让世界看到中国构建网络空间命运共同体的责任与担当。10月20日，世界互联网大会国际组织在北京举行新闻发布会，介绍今年峰会的基本情况、亮点特色及总体筹备进度。

十年积淀，丰硕成果不断涌现

11月8日至10日，2023年世界互联网大会乌镇峰会将在浙江乌镇举行，本次峰会以“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”为主题，力求为全球各界搭建交流合作平台，共同应对网络安全挑战，为世界经济社会发展增添新动能，推动世界经济复苏进程走稳走实。

世界互联网大会秘书长任贤良在发布会上介绍，2023年世界互联网大会将发布《携手构建网络空间命运共同体》概念文件、《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》、《乌镇展望》和《网络主权：理论与实践》等一系列成果。

十年来，互联网大会乌镇峰会始终坚持构建网络空间命运共同体这一理念，从概念文件到行动倡议，再到实践案例全球开花，把思想共识化为具体行动，携手共谋全球互联网发展、构建网络空间命运共同体的美好图景清晰可见。

“十年积淀，世界互联网大会凝聚共识、搭建平台，推动构建网络空间命运共同体的主张不断深入人心，丰硕成果不断涌现，合作共赢稳步推进，向全球贡献了推动互联网发展与治理的智慧和方案。”任贤良说。

变中求新，亮点活动绽放精彩

除举办开幕式、全体会议外，本次峰会将围绕全球发展倡议数字合作、数字化绿色化协同转型、青年与数字未来等议题，举办20场分论坛，关注数字技术同经济社会各领域深度融合的发展趋势。

在往年特色基础上，本次峰会新增多项亮点活动，任贤良用“三个第一”概括：第一次颁发“十年纪念荣誉”，向积极参与峰会活动、为峰会筹办及大会国际组织建设作出过突出贡献的友好人士和机构颁发纪念荣誉；第一个互联网科技馆开馆，这是全球首个以互联网为主题的大型科技馆——乌镇世界互联网科技馆，将通过展示互联网关键技术、标志事件、重要人物，勾勒互联网发展进程，生动展现互联网在塑造人类文明等方面的积极作用；第一次设立“全球青年领军者计划”，将定期遴选全球互联网领域优秀青年，紧跟互联网技术、产业、治理等前沿趋势，围绕“学、会、研”开展青年系列活动，为互联网领域的新生力量创造更多机遇。

峰会系列品牌活动将在变中求新。世界互联网领先科技成果发布活动全面升级，成果首次区分基础研究、关键技术、工程研发三种类型；“携手构建网络空间命运共同体精品案例”将以裸眼3D立体屏与大屏幕相结合的方式在峰会现场呈现；“互联网之光”博览会将首次推出未来生活数字体验馆。

峰会嘉宾阵容历年来都备受关注。国内外互联网领军人物将出席本次峰会或以视频形式发表演讲，目前已经确定参加的国际嘉宾有：美国互联网先驱戴夫·法伯、“韩国互联网之父”全吉男、“非洲互联网之父”尼·奎诺、全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄、阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·阿莫、智慧非洲联盟总干事拉蒂纳·科恩、印度青年领袖联合会主席苏万焕、全球IPv6论坛主席拉迪夫·拉蒂德等。IBM、高通、思科、英特尔等跨国公司负责人，以及中国电信、中国联通、中国移动、三峡集团、阿里、百度、京东等国内知名企业负责人也确认参会。

乌镇蝶变，数字中国生动样板

“首届世界互联网大会举办时，乌镇与数字经济相关的企业只有12家，今天已超过1000家；浙江首个大型超算中心‘乌镇之光’落地桐乡，正式纳入国家超算中心序列，算力水平进入全球前十。”浙江省委常委、宣传部部长，世界互联网大会乌镇峰会浙江省承办工作领导小组组长赵承表示，如今，乌镇峰会已成为推动构建网络空间命运共同体和网络强国、数字中国建设的生动样板、展示窗口和交流平台。

今年，乌镇峰会将突出“峰会十年”的特色内涵，举办数字经济产业合作大会、长三角一体化数字文明共建共享——数字长三角发展大会、数字赋能共同富裕示范区建设展示活动等3项永久举办地特色活动，生动展示浙江在数字领域的先行探索。

2014年，桐乡成为世界互联网大会乌镇峰会永久举办地。浙江省桐乡市委书记于会游说，十年来，桐乡因“网”而兴，加“数”前进，整个城市发生了全方位、历史性变化，经过十年发展，数字经济已成为桐乡最鲜明的标识。2013年以来，一批标志性企业先后落户，全市数字经济企业数量增长了10倍，数字经济核心制造业增加值年均增长25%以上。

世界互联网将再一次进入“乌镇时间”，让我们共赴这场“十年之约”，携手共建包容、普惠、有韧性的数字世界。

（本报北京10月21日电 光明网记者 李政葳 孔繁鑫 穆子叶）

(责编：孙红丽、陈键)

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