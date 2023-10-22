人民网记者 丁亦鑫

10月的北京，天高云清，一场盛会如期到来。10月16日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，位于国家会议中心的新闻中心已是人声鼎沸。来自世界各地的记者们相聚于此，不同语言、不同肤色的朋友们让新闻中心气氛“燃”起来。

一组数据令人振奋：本次高峰论坛有来自151个国家和41个国际组织的代表来华参会，注册总人数超过1万人。共建“一带一路”从中国倡议，走向国际实践，其感召力和影响力再次得到印证。而我也在每一次的采访和交流中，倾听世界各地记者的感受和看法，见证着“一带一路”国际合作的盛况，并用文字、图片和视频记录下其中的闪光点。

在这里，我切实感受着中国与共建国家最真实的情谊。中巴经济走廊是“一带一路”重要先行先试项目。自2013年启动以来，中巴经济走廊建设为巴基斯坦经济社会发展增添新的动力，也为地区互联互通和一体化进程奠定良好基础。在与一位巴基斯坦联合通讯社的记者交流中，他告诉我，中巴经济走廊水电合作项目中的卡洛特水电站不仅大大缓解了当地电力短缺的问题，还为巴基斯坦带来了清洁绿色的能源，同时还向当地提供了很多工作机会。“这些项目的中国工作人员也特别友好，给了我们很多帮助。所以这次来中国报道，我们也十分期待。”巴基斯坦记者说。

在这里，外国记者也深深感受着中华文化的魅力。新闻中心互动体验区设置了景泰蓝、木版水印、彩塑京剧脸谱、仿古瓷、京式旗袍、中医文化等体验项目，吸引了各国记者来此打卡、体验。京式旗袍传统制作技艺代表性传承人张凤兰告诉记者：“除了现场展示的京式旗袍，我们还带来了一些旗袍盘扣制作技艺的衍生品，让传统服饰焕发新的生机。”采访的短短半小时时间，我已经听到了许多外国朋友在看到展示的京式旗袍时的赞叹，制作区的体验者更是络绎不绝。

以心相交，成其久远。一个个务实合作项目是由一个个国家、企业、人民用勤劳、智慧、勇气共同完成。这一次盛会，他们跨越山海、心系情谊，从世界各地而来共赴这场邀约。共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。“一带一路”，在北京，再出发！

(责编：孙红丽、吕骞)

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