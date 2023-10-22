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淘天集团CEO戴珊：联合品牌商家，做深做透中国大市场

2023年10月22日10:34 | 来源：央广网
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原标题：淘天集团CEO戴珊：联合品牌商家，做深做透中国大市场

在10月20日举行的2023天猫双11新闻发布会现场，淘天集团CEO戴珊表示，未来线上消费规模还将进一步扩大，淘宝天猫将从千人千面走向亿人亿面，更好地匹配每个消费者的需求，让愿意创造消费者价值的商家成长起来，一起引领消费，做深做透中国大市场。

戴珊认为，国内大市场还有很大增长空间，国内生产制造能力还有巨大升级空间，消费者需求始终足够大，这决定了中国市场依然强劲有力，增长潜力的确定性更强。淘宝天猫将坚定做深做透中国大市场，联合品牌商家一起，为消费者提供更好的产品价值和消费体验。

记者从会上获悉，2023年天猫双11将在10月24日晚上8点正式开启，预计将有10亿消费者参与，超8000万热销商品实现全年最低价，备受期待的“猫晚”也将回归，节日氛围比往年更强。

波司登、蜂花、老干妈、天府可乐等家喻户晓的国货品牌，早已备好了天猫双11的货，准备迎接一年里最大的生意增长。天猫不仅首次放宽了新品牌和中小商家的报名商品数量限制，还加大了真金白银的补贴激励，今年也将是新品牌、新商家、中小商家参与最多的一届双11。

为响应消费者和商家诉求，今年天猫双11进一步简化玩法、提高官方补贴力度、增加“顺手买益件”等公益入口，真正成为更简单、更实惠、更快乐、更有温度的一届双11。

为了让消费者买得更省、买得更好，今年天猫双11在以往跨店满减基础上，大规模推出官方直降、立减，为此投入史上最大力度的官方红包和优惠券。消费者认准“全网低价”、“官方立减”闪电标，就可以买到更优惠的商品，还能享受买贵必赔服务。

对于喜欢在双11买家具、家电等大件的消费者，天猫双11将提供88VIP大额券，让消费者买大件更省钱。而对于喜欢直播购物的用户，今年淘宝直播将率先在直播间发送10亿元红包，以及限时最低折扣的闪降，带给消费者一个充满惊喜的双11。

为了让商家能在双11消费季获得生意爆发，淘宝天猫在用户、商品、内容和服务上重点支持商家做全面优化，让用户增长成为商家生意增长的引擎，让商家不仅在双11消费高峰有生意，在日常也天天有生意。

今年天猫双11将是新品牌、新商家、中小商家参与最多的一届双11。为此，不仅首次放宽了新品牌和中小商家的报名商品数量限制，还加大了真金白银的补贴激励，新商家双11期间将有机会领取19500元大额推广补贴，新品牌则能享受品类扩充、托管服务、运费险补贴、金融权益支持等措施，减轻资金和备货压力，带给商家一个生意更好的双11。

波司登、酒仙网、蜂花、老干妈、天府可乐等国货品牌，早早就感受到了消费者参与双11的热情。酒仙网和天猫共同打造了“酒仙亮哥”直播间，实现了3个月从0到亿的突破。从“围炉煮茶”到“青梅煮酒”，从中国成分到中式滋养，从汉服到马面裙，热爱传统文化的年轻人，将带动国货在双11的新一轮爆发增长。

今年以来，淘宝天猫密集出台商家支持举措，简化开店流程、取消开店保证金、加大流量推广补贴、物流发货补贴、优化营商环境，帮助中小商家、尤其小微企业更好创业。本次双11，淘宝天猫还将面向商家推出10款免费AI工具，帮助商家数字化经营，并通过AI智能助手“淘宝问问”提升消费者体验。

数据显示，今年第三季度，入驻天猫的新品牌数量再创新高，同比去年增长105%，其中42%是中国制造产业带工厂创立的自有品牌；入驻淘宝新商家中，00后占比首次超过90后，淘宝成为年轻人创业的首选平台。

同时，淘宝上中小商家的收入指数连续两个季度上升，经营形势持续向好。

今年天猫双11也是一个更温暖的双11，更多商品加入了“公益宝贝”，消费者下单这些商品时，后台将自动按照商家设置的捐赠金额给公益项目捐款。双11期间，淘宝还将首次升级“顺手买一件”为“顺手买益件”，让更多公益宝贝、助农产品和残疾人店铺的商品被消费者看见，可以顺手下单，同时鼓励消费者分享公益项目，让善意被更多人看见和传递。

双11期间恰逢重阳节，继去年给全国5万老人送出防摔黄扶手后，今年天猫双11还将启动“黄扶手2.0计划”，联动品牌一起向社会捐赠家用摄像头，给空巢老人、独居老人提供一份实时的看护。淘宝也将携手中国老龄事业发展基金会，共同发起“老宝贝上新”公益计划，在淘宝上架毛线编织、插花技巧、养鸽子等技能教学视频，关注老年人的精神生活。

“我们始终坚信：科技创造新商业。”戴珊表示，淘宝天猫将联合具备研发设计力、生产制造力和优秀品牌力的所有品牌和商家，持续在品牌、新品和用户上做长期投入，并为助老、助农、助残贡献绵薄之力，鼓励和传递助人为乐的快乐。

(责编：崔元苑、李源)
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