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“天天11.11，天天真低价”，拼多多正式启动11.11大促

2023年10月22日16:01 | 来源：新华网
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原标题：“天天11.11，天天真低价”，拼多多正式启动11.11大促

10月20日0点，拼多多正式启动了今年的11.11大促，提前为消费者送上每满300减50、每满200减30的双档消费福利。此外，百亿补贴也将于23日首次上线“单件立减”玩法，在补贴的基础上叠加价格直降，持续为消费者提供“天天11.11，天天真低价”购物体验。

据了解，拼多多百亿补贴对于参与此次“单件立减”活动的商品，将额外发放官方补贴，投入不设上限，确保消费者不凑单、不做算术题，以最简单的方式一站购齐物美价廉的商品。目前，首批参加单件立减活动的品牌商品已经超过20000款。

此外，拼多多百亿补贴还将联合手机、家电、美妆、服饰、母婴、洗护、家居、宠物、户外、粮油、快消等超100多个国内外头部品牌上线“百亿大牌日”。

“受益于消费者对性价比产品的青睐，百亿补贴频道已经成为品牌快速增长的强力引擎。”拼多多百亿补贴相关负责人表示，与去年大促相比，今年百亿补贴的品牌商品池预计同比增长110%，尤其是美妆、洗护、文具、服饰、清洁等国货商品的增长最为显著。

在大促主会场，拼多多还将推出年度降价榜、品牌折扣、直降百元等活动专区，并在每天的整点时间，额外为消费者发放50元优惠券，满足不同消费者对性价比产品的多元需求。此外，拼多多秒杀频道每天都将推出100多场品牌秒杀活动，并通过万人团、多人团等方式，助力品牌多卖货，用户多省钱。

为了回馈拼多多消费者，诸多品牌官方旗舰店也同时上线了平台专属福利。其中，小米官方旗舰店将提供前100台手机5折抢福利，OPPO官方旗舰店前40台手机五折抢福利，华为mate50券后4699元起等等。

在农副产品领域，阳澄湖大闸蟹、平和蜜柚、丹东板栗、云南褚橙、涌泉蜜橘、洛川苹果等1000多个农产区的应季农产品将悉数登陆大促主会场。

当下，智利车厘子正迎来上新季，首批进口的智利车厘子也将在大促期间登陆拼多多百亿补贴。目前，百亿补贴已经上线了智利车厘子的首发预售，450g装J级车厘子补贴价为56.5元。

据了解，智利进口的车厘子在通过糖度、硬度、规格等一系列严格质检后，将从当地生产基地空运至中国，再通过顺丰冷链快递送达消费者手中，确保消费者可以品尝优质新鲜的进口车厘子。

此外，泰国椰青、马来西亚榴莲、秘鲁蓝莓、越南红肉菠萝蜜、新西兰奇异果等应季的进口水果也加速入驻拼多多11.11，拼多多将推动更多“一带一路”优质农产品直达中国市场，并通过百亿补贴让更多的消费者品尝平价不贵的进口水果。

“今年的电商大促正在回归大促的初衷，为消费者带来更多实惠，这也是拼多多一贯坚持的理念。”拼多多11.11大促项目负责人表示，拼多多将继续以消费者为导向，发挥新电商的优势，持续优化供应链效率，让消费者每天都能以最简单的方式享受实惠。

(责编：崔元苑、李源)
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