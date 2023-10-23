海南岛东南部有强降雨明日减弱 江南等地明起迎来降雨过程
2023年10月23日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，明天夜间起，西南地区东部、江南、华南等地将有新一轮较强降雨过程，大部地区有中到大雨，部分地区有暴雨。其中24日，云南西部、重庆南部、贵州北部、湖北西南部、湖南北部、海南岛东部等地部分地区有中到大雨，重庆东南部、海南岛东北部等地局部地区有暴雨；25日，西藏东南部、云南西部、贵州中北部、重庆东部、湖北南部、湖南中北部、江西中北部、福建西北部等地的部分地区有中到大雨，湖南北部、江西西北部等地部分地区有暴雨。
此外，未来三天，西藏北部、青海南部及新疆北部等的部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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