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河南虞城县举办“电商精英技能提升培训班”

2023年10月23日09:52 | 来源：人民网
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“很荣幸来参加这次培训班，我们以往主要针对批发等大宗销售，这次课程了解并学习了零售的技能，差异化的学习让我受益匪浅。”河南省虞城县刘集乡应天药业张冲如是说。

10月18日，人民日报社帮扶虞城“电商精英技能提升培训班”在县委党校开班，旨在贯彻落实乡村振兴战略，践行效能革命，以电商教育培训为载体，进一步提高电商人员发展能力，推动产业体系、经营体系的转型升级，促进虞城一二三产业融合发展。此次培训班由人民日报社主办，县委党校和县乡村振兴局承办，参加培训的人员由各乡镇推荐从事电商行业的精英，人民日报社给与资金支持，130余人参加学习培训。

斜杠直播电商学院首席导师周健生应邀前来授课，在三天的授课过程中，讲师以短视频运营的基础、抖音平台定位及搭建、抖音内部详细推荐机制及原理、短视频叠加推荐必备内容优化点、利用选题打造爆款、短视频内容策划脚本、短视频商业合作模式、短视频流量变现等内容展开讲述和操作，并带动学员们现场制作短视频，现场介绍产品、直播带货。

人民日报社挂职虞城县副县长胡彦强介绍，通过组织电商技能培训，在全县营造良好的电商创业氛围，培养一批电商从业人员，进而成为虞城经济转型发展的骨干力量，进一步培育壮大全县电商从业人才队伍，培育一批电商的“领头雁”，让虞城本地农特产品卖得出、卖得快、卖得好，增加老百姓收入，切实让电商成为推动乡村振兴的新动能。（刘春梅）

(责编：董童、李源)
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