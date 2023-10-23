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加快新旧动能转换 能源转型步伐更稳健

2023年10月23日19:30 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （欧阳易佳）“全球低碳发展进程加速是大概率事件，中国要牢牢把握应对气候变化的主动权，为提前实现双碳目标早做谋划。”中国能源研究会学术顾问、国家能源局原副局长吴吟在近日举办的“碳中和高峰论坛”上表示，节能是“第一清洁零碳能源”，是能源转型的首要命题，是现实可行、投资少、见效快的关键举措，是把握应对气候变化主动权的重要抓手，必须采取断然措施来保证做好节能工作。

今年10月1日，全球首个“碳关税”即欧盟碳边境调节机制（CBAM）开始试运行，以碳认证、碳排放配额、碳交易等构成的碳贸易规则已经成为企业进入国际市场和融入全球绿色低碳产业链的新要求。

对此，能源基金会低碳转型主任杜譞认为，现阶段碳关税的征收主要涉及钢铁、水泥、铝、化肥、电和氢6个行业。随着欧盟碳市场政策的逐步收紧，将会有更多行业卷入其中。全国碳市场亟待扩容、扩围，也应该加强顶层设计，明确政策预期和实现路径。各个行业的碳足迹问题，本质上是社会经济整体的低碳转型问题。应在保持经济增长的同时，有序、稳定地推动落实碳中和目标，探索“绿色出海”的新途径。

波士顿咨询（BCG）全球合伙人、董事周园表示，虽然中国新能源产业规模庞大，但还存在一些不可忽视的瓶颈，例如氢能与锂电池成本过高、新能源电力供应不稳定、储能与能源互联网等关键技术的研究质量、传统能源的搁置成本等。应加强国际合作、积极借鉴发达国家的成功经验，同时为中小企业搭建平台、去除壁垒、鼓励创新，加强绿色金融领域的系统性建设。

吴吟认为，现阶段简约适度、绿色低碳的生产模式和居民生活方式差距甚远。应牢牢把握应对气候变化的主动权，深挖节能潜力，在持续抓好结构节能、技术节能基础上，细化管理节能，强化文化节能。首先明确节能目标，坚持底线思维，加快发展可再生能源，尽快实现能源消费增量全部由可再生能源满足；其次实现能源全过程管理地挖掘需求侧潜力，变“源随荷动”为“源荷互动”；再次细化实化管理节能，制定并及时更新针对公共设施、重点耗能设备的能效领跑者指标；最后强化实化文化节能，培育中华民族的节能文化，使节能成为人们发自内心的修养、无需提醒的自觉行为，牢牢把握应对气候变化主动权，确保提前实现“双碳”目标。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)
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