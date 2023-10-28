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在这里，探寻媒体深度融合“智能之道”。10月27日下午，2023媒体融合发展论坛“智慧融媒：趋势与前沿”分论坛在武汉举行。媒体行业领军人物、知名专家学者以及行业翘楚汇聚一堂，交流媒体融合发展的行业经验，展示科技赋能媒体融合发展最新成果。

分论坛活动现场。人民网记者 赵晨摄

拥抱变化 迎接新闻生产变革

媒体格局与舆论生态正在发生改变。如何占领信息传播制高点，把握智能互联网时代主动权，成为媒体融合发展的重要议题。

“生成式人工智能跨越式提升了新闻传播工作效率，将对传统‘编辑部’生产模式进行重塑。”武汉大学新闻与传播学院副院长、教授洪杰文表示，生成式人工智能带来了更多元化的信息传播格局，这种变革性智能技术与新闻生产的结合，正在颠覆传统的新闻传播模式。

“最重要的是三点：积极拥抱、深度实践、时刻反思。”复旦大学新闻学院副院长、教授周葆华表示，对正处于深度融合进程中的媒体来说，要将生成式人工智能切实嵌入媒体融合的发展需求之中，不断探索实践形成与AI的良性互动模式。

“生成式人工智能迅速迭代使智能变革进入新阶段，既会使技术与媒体本身的关系重构，也会使人与机器关系重构。”天津大学新媒体与传播学院院长、讲席教授陆小华表示，应通过媒体竞争力重塑，进一步推进用主流价值导向驾驭“算法”，增强主流媒体传播力、影响力、引导力、公信力。

“数据要素必将成为主流媒体数字化转型升级的利器。”中央民族大学新闻与传播学院教授、互联网平台企业发展与治理研究中心主任郭全中建议，媒体应从电子化到数据化，提升数据能力；利用制度优势，拓展数据业务；与互联网公司合作，拓展数据业务。

“媒体融合，没有完成时，只有进行时。”正如湖北省委网信办副主任刘富炜在致辞中表示，置身于全新的传播格局和舆论生态，应把握好“变与不变”“大流量与正能量”“‘大’与‘小’”“‘软’与‘硬’”四重关系，推动媒体融合逐步从局部破圈，迈向整体跃升。

聚焦前沿 创新驱动融合发展

技术创新是媒体融合发展重要驱动力，来自四个媒体融合领域国家重点实验室的相关负责人为与会嘉宾提供了权威前沿的研究动态与思考。

“未来将是人工智能与人类同行的时代。”新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室5G融媒体事业部副主任蔡津津说，“媒体融合要将控制流、信息流和应用场景进行系统性融合，将主流媒体信息场、自媒体与社交媒体信息场、与人工智能信息场充分链接、充分协同，在主流意识形态、价值观和文化思想的指导下充分凝聚共识。”

“任何传播都与意识形态相关，目前实现智能传播还面临诸多挑战。”人民日报社传播内容认知全国重点实验室首席科学家张勇东认为，现阶段急需发展以主流价值观为指导，社会传播理论和人工智能技术相结合的智能传播技术体系，为国家的文化安全和意识形态安全保驾护航。

生成式人工智能模型正在快速整合到传媒行业的多个领域和各种应用中。中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室副主任张远认为，面向大模型的信息服务获取呈现出“隐平台化”“去APP化”的特点，精准传播的关键在于充分掌握人和类人智能体在传播过程中的认知机理，并据此进行传播内容生产、投放和评估。

近年来，AIGC成为学术界、产业界关注热点，被认为是继UGC、PGC之后的新型内容创作方式，正引发一场内容生产力的大变革。中央广播电视总台超高清视音频制播呈现国家重点实验室副主任赵贵华表示，“我们打造的央视听媒体大模型，通过持续学习可更精准识别图像和语音，为视听媒体行业科研创新提供支持，为视听媒体产业应用赋能。”

分论坛活动现场。人民网记者 赵晨摄

关注治理 引导人工智能向善

如何建立安全可控的治理体系，引导人工智能向善？论坛关于“科技与伦理”的思考值得关注。

“用智慧引领智能，用智能治理智能，方能统筹人工智能的发展与安全。”人民网董事长、传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁表示，人工智能的安全治理一方面需要及早划定科技伦理等规则红线，另一方面也要重视用AI治理AI，从技术角度重视安全治理问题，通过加快发展实现更高层次的安全。

“构建人工智能科技伦理的必要性毋庸置疑。”上海社会科学院新闻研究所互联网治理研究中心主任方师师认为，但要确保人工智能技术风险与伦理底线可控，其解决方案往往不是纯技术性或商业性的，而是综合性的。这就需要在人工智能的科技创新生态中，在既有的基础架构之上，以智能向善为方向，通过新的组织、研究与协作方式，构建起人工智能科技伦理的“行动者网络”。

论坛现场，传播内容认知全国重点实验室科技伦理委员会正式宣布成立，由新闻传播、社会伦理、认知心理等行业内知名专家组成，总人数7名，设主任委员1名，委员6名。其中，复旦大学新闻学院教授、博士生导师李良荣担任主任委员。6名委员分别为林如鹏、方方、陈昌凤、彭兰、张志安、方师师。委员会主要负责统筹协调实验室科技伦理建设工作，推动构建实验室科技伦理治理体系，促进实验室科研工作健康发展。

人民网监事会主席唐维红表示，面对当下富有挑战性的人工智能伦理问题，实验室将积极贯彻落实国家科技伦理治理政策，遵循“伦理先行、依法依规、敏捷治理、立足国情、开放合作”的科技伦理治理要求，更好地履行科技伦理管理主体责任，积极引领塑造科技向善的文化理念和保障机制。

加“数”转型 探索媒体融合新业态

在内容创新与技术创新的双轮驱动下，不断催生新运用新业态。智慧媒体如何才能实现场景落地？

湖北广播电视台党委委员、副台长郭小容分享了长江云加“数”度转型案例。“长江云是湖北广播电视台打造的区域性生态级智能化融媒体平台，平台利用数字孪生、5G、人工智能等技术，不断推进技术创新和产品创新，探索数智化发展新路径。”

福建广电网络融媒体科技公司党委副书记、总经理卢永明分享了福建省县级融媒体技术总平台建设运营经验。他表示，下阶段集团将不断提升平台产品创新力，带动县级融媒体科技创新和运营创新，同步探索与市级融媒体合作，合力构建三级媒体融合、资源聚集的新型省级主流媒体平台。

为解决媒体专业化智能创新需求，拓尔思信息技术股份有限公司副总裁林松涛表示，拓尔思通过私有化部署、和业务系统紧密集成、保证数据安全和性价比、价值观对齐等AI工程化核心能力加速大模型的商业应用落地，为媒体行业数字化转型提供了多种技术方案。

在论坛中，中国电信集团有限公司文宣行业事业部总监罗妮娜，中移系统集成有限公司行业支撑部副总经理杨畅，网易云音乐版权发展部副总裁魏媛，上海随幻智能科技有限公司创始人兼CEO洪煦结合各自行业、企业的探索与实践发表观点。

科技赋能发展，创新决胜未来。业内人士表示，智慧融媒是媒体融合发展的新阶段，应要抓住时代发展的机遇与窗口，开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，在融合发展中赢得更加光明的未来。

(责编：董童、高雷)

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