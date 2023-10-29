原标题：《IFF2023年全球金融与发展报告》发布：中国经济2024年有望增长5%

10月28日，在广州召开的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会上，《IFF2023年全球金融与发展报告》（以下简称报告）发布。报告预测，2023年全球经济增长进一步放缓，预期增长3.1%，低于2022年的3.4%。2024年，全球经济增长预计将保持在3.1%的疲软水平。中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。

IFF学术委员、亚洲开发银行前副首席经济学家庄巨忠在IFF20周年全球年会上表示，由于各国大幅收紧货币政策以遏制通胀，2023年，全球经济增长在2022 年大幅回落之后进一步放缓。持续的俄乌冲突和新冠肺炎疫情挥之不去的负面冲击也限制了经济复苏的步伐。目前市场的共识是，2023年全球经济将增长约3.1%，低于2022年的3.4%（使用按购买力平价汇率计算的国家权重）。其中发达经济体将增长1.5%，发展中经济体将增长4.1%。

报告强调，大多数国家的货币紧缩周期可能在2024年结束。然而，紧缩的货币和金融状况仍将继续，将继续抑制需求增长从而限制全球复苏的步伐。在此背景下，预计2024年全球经济将增长3.1%，其中发达经济体将增长1.3%，发展中经济体将增长4.3%。

报告指出，在主要区域经济体中，亚洲发展中国家2023和2024年均将增长5.2%;欧盟将分别增长0.8%和1.5%;拉丁美洲和加勒比地区是2.4%和2.4%;中东和北非是2.9%和3.2%;北美是1.9%和1.2%;撒哈拉以南非洲是3.6%和4.1%;东盟是4.6%和4.9%;金砖国家是4.9%和4.6%;G20集团是3%和2.9%;“一带一路”经济体2023年、2024年将分别增长3.7%和3.9%。

在主要经济体中，美国经济2023年预计将增长2%，稍低于2022年的2.1%。2024年预计美国经济增长将放缓至1.2%。美国未来经济增长面临的主要风险在于，如果货币紧缩结束得太早，会导致通胀再度飙升；如果货币紧缩结束得太晚，经济会陷入衰退，导致更多的银行倒闭并加剧金融的不稳定。

在欧盟三大成员国中，法国经济在2023年和2024年预计将分别增长0.9%和1%，意大利两年均增长0.7%，德国经济2023年预计将萎缩0.4%，但2024年预计将增长0.9%。由于潜在的通胀压力仍然很大，欧洲央行预计将继续其紧缩的货币政策，并在较长时间内将利率维持在当前水平，以实现2%的通胀目标。

中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。为了支持经济增长，中国政府在7月下旬推出了20项措施，以帮助促进消费支出。这些措施包括放宽购车限制，鼓励购买新能源汽车；支持首套购房者和改善性购房需求；增加家装和家用电子产品的消费；促进体育、娱乐、外出就餐、旅游和健康服务消费。为了增强民营企业的信心，政府还公布了一系列鼓励私人投资的措施，包括放宽一些关键部门的准入和提供融资支持。

报告指出，全球通胀压力仍然存在，但在货币和金融状况收紧的情况下有所缓和，2024年可能进一步放缓。目前市场的共识是，全球通胀率将从2022年的9.2%降至2023年的7%，发达经济体的通胀率将从2022年的7.3%降至4.6%，发展中国家的通胀率将从2022年的10.6%降至8.6%。预计2024年全球通胀率将降至5.8%。发达经济体的通胀率将从4.6%降至2.8%，发展中经济体的通胀率将从8.6%降至7.8%。

同时，报告强调，全球经济前景仍存在下行风险：通胀压力可能会更加持久；金融困境可能会在全球范围内扩大和加深；地缘政治紧张局势可能会导致更大的地缘经济和金融分裂；中国经济增长可能低于预期。

因此，报告建议，国际社会应共同努力应对短期和长期挑战。全球的政策重点包括：继续遏制通货膨胀，同时保持金融稳定，实现全球经济的软着陆;致力于重整公共财政，同时保护弱势群体;加快结构性改革，消除长期增长的制约因素;加强国际合作，奉行多边主义应对共同挑战，包括减少贫困、保护环境和减缓气候变化、解决跨国冲突和缓解地缘政治紧张局势。

国际金融论坛（IFF）2003年10月由中国、美国、欧盟等G20国家和地区、新兴经济体，以及联合国、世界银行、国际货币基金组织等相关国际组织领导人共同发起成立，是全球金融领域高级别常设对话机制和多边合作机构，被誉为全球金融领域的“F20（Finance 20）”。

(责编：曹淼、李源)

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