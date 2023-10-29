原标题：国际货币基金组织总裁：2023年中国对全球经济增长的贡献将超30%

“世界经济已显现出韧性，我们预计全球经济将呈现正增长，但在未来几年增速仅为3%左右。亚洲的经济表现好于其他地区，仅中国就贡献了今年全球经济增长的30%以上。”国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在国际金融论坛(IFF)20周年全球年会上发表视频演讲时表示。

本次年会由广东省人民政府、广州市人民政府和国际金融论坛联合主办，于10月27-29日在广州南沙举行。年会举行期间，来自世界50多个国家的嘉宾将围绕“新资本、新价值、新世界：全球经济碎片化下的重振与合作”的主题展开深入探讨。

国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃发表视频演讲。

针对当前世界经济增长面临的重重挑战，格奥尔基耶娃直言，“我们很明显地处在一个更易受到冲击的世界中，我们必须适应这个‘新世界’。亚洲的经济表现将好于其他地区，但该地区还面临重大的不利因素。”

具体来说，如果通胀持续居高不下，一些国家在更长时间内维持更加从紧的货币政策，将使增长前景变得更加暗淡。此外，全球割裂也是亚洲贸易型经济体面临的一项重大风险。“去风险”可能会使全球GDP损失超过4%。同时，亚太地区能源价格也很敏感，而受地缘政治紧张局势的影响，能源价格可能大幅上升。

在此背景下，格奥尔基耶娃建议，在通胀仍高于目标水平的经济体，当局应保持紧缩性的货币政策。其必须维持这一政策，直到通胀持久回落至目标，且通胀预期重新得到良好锚定。同时，监管机构应对金融稳定风险保持警惕。

未来，亚太地区将如何获得所需的“新资本”？格奥尔基耶娃认为，有三种方法。一是调动更多国内收入，调整税收政策可帮助实现这一点。二是确定支出的优先次序，减少低效的补贴。三是开展改革以改善商业环境，这有助于吸引新的私人资本。

“IMF正在帮助我们的亚太地区成员国在这些领域实施其国内政策，我们也正在努力重振国际合作。我们通过‘减贫与增长信托’(PRGT)向最贫困成员国提供的零利率贷款，其规模增加了五倍之多。”格奥尔基耶娃说。( 宫宏宇)

(责编：曹淼、李源)

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