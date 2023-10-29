周小川：面对当前经济挑战 应捍卫多边主义
2023年10月29日12:52 | 来源：中国新闻网
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原标题：周小川：面对当前经济挑战 应捍卫多边主义
“当前我们面临经济挑战，各国应坚持全球化的正确方向，捍卫多边主义，要建设开放性世界经济，反对保护主义，避免滥用国家安全理由限制贸易和投资。”国际金融论坛(IFF)联合主席、第十二届全国政协副主席周小川在28日举行的国际金融论坛(IFF)20周年全球年会开幕式上表示。
国际金融论坛20周年全球年会由广东省人民政府、广州市人民政府和国际金融论坛联合主办，于10月27-29日在广州南沙新落成的国际金融论坛永久会址举行。此次全球年会的主题为“新资本、新价值、新世界：全球经济碎片化下的重振与合作”。
国际金融论坛(IFF)联合主席、第十二届全国政协副主席周小川在开幕式现场致辞。
周小川指出，当前，受单边主义、地缘政治、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响，国际贸易和投资增速大幅放缓，全球经济复苏缓慢且不均衡，不确定性进一步增加。同时，主要发达经济体央行或在较长时间内维持高利率的环境，全球债务风险和金融风险都值得关注。
在经济挑战之下，周小川认为，各国应该加强协调合作，共同应对，应坚持全球化的正确方向，捍卫多边主义，避免搞筑墙设垒，脱钩断链和经济胁迫，要建设开放性世界经济，反对保护主义，避免滥用国家安全理由限制贸易和投资，应积极参与世界贸易组织改革，充分利用好区域合作机制和地区经济一体化出现的新趋势，积极促进自由贸易和投资。
此外，周小川强调，要加强各国的宏观政策、金融和监管政策方面的协调，避免单边主义和单边制裁造成新的失衡，尤其是要把控好发达经济体紧缩政策外溢效应给发展中国家带来的严重冲击，要聚焦多领域务实合作，特别是数字经济、气侯变化、绿色发展、供应链等重要领域，为世界经济注入新的动能。(宫宏宇)
(责编：曹淼、李源)
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