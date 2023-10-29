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李家超：推动将人民币柜台纳入“港股通”

2023年10月29日12:55 | 来源：中国新闻网
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原标题：李家超：推动将人民币柜台纳入“港股通”

“为了刺激股票市场蓬勃发展，我们将下调股票印花税和市场资讯费用，改革中小型企业的GEM股票市场等。”香港特别行政区行政长官李家超在28日举行的国际金融论坛(IFF)20周年全球年会开幕式视频致辞中表示。

国际金融论坛20周年全球年会由广东省人民政府、广州市人民政府和国际金融论坛联合主办，于10月27-29日在广州南沙新落成的国际金融论坛永久会址举行。此次全球年会的主题为“新资本、新价值、新世界：全球经济碎片化下的重振与合作”。

李家超在致辞中指出，在“一国两制”的独特优势下，香港是全球唯一一个汇聚中国优势和环球优势的城市，向来发挥着连通内地和国际的桥樑角色。香港特区政府将採取一系列举措，积极巩固和提升香港国际金融中心竞争力。

国际金融论坛20周年全球年会开幕式现场。

国际金融论坛20周年全球年会开幕式现场。

“为了刺激股票市场蓬勃发展，我们将下调股票印花税和市场资讯费用，改革中小型企业的GEM股票市场等。同时，我们会继续紧贴市场的变化，就上市平台、市场结构、交易机制、与内地市场的互联互通等各方面，研究进一步的中长期策略，引领市场的持续发展。”李家超说。

此外，李家超提到，香港是全球最大的离岸人民币业务中心，将会推动将人民币柜台纳入“港股通”，促进香港股票的人民币计价交易，同时推动落实离岸国债期货的措施，并丰富人民币投资产品种类。(宫宏宇) 

(责编：曹淼、李源)
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