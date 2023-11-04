原标题：首届全国先进计算技术创新大赛深圳专题赛落幕

近日，首届全国先进计算技术创新大赛深圳专题赛在深圳落幕。深圳专题赛汇集算法创新与生态构建两条赛道，共计五道赛题，来自全国各地的100支团队近300名国内外知名院校、行业领军企业的选手参与赛事角逐。

工业和信息化部电子司电子系统处处长吴国纲在致辞中表示，当今全球科技创新进入密集活跃期，大数据、大算力、大模型等创新浪潮加速涌来，先进算力对生产力的倍增效益愈发增强、赋能作用日渐凸显，持续为各行各业的数字化转型注入新动能，驱动数字经济高质量发展。本次深圳专题赛围绕算法与架构优化、软件与硬件融合创新、计算应用生态等领域创新，探索形成更高算力、更高能效、更加多样、更加灵活的计算技术和产品。

中国信息通信研究院副总工程师许志远对首届全国先进计算技术创新大赛算力创新专题赛进行了总结，他指出，本次深圳专题赛以促进数字经济和实体经济深度融合为导向，为国内提供了先进计算产业交流平台。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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