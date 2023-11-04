原标题：中国成功发射通信技术试验卫星十号

中国航天科技集团3日消息称，北京时间11月3日22时54分，中国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功发射通信技术试验卫星十号。

记者 骆云飞 摄

通信技术试验卫星十号由中国航天科技集团八院抓总研制，该卫星主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。

长征七号改运载火箭是由中国航天科技集团一院抓总研制的新一代中型运载火箭，地球同步转移轨道运载能力可达7吨，填补了中国运载火箭高轨道5.5吨至7吨运载能力的空白，目前可适配直径4.2米和3.7米两种整流罩，具备一箭一星和一箭双主星发射能力。

执行本次任务的长征七号改运载火箭采用直径4.2米整流罩的基本构型。后续，型号团队还将适时启动大尺寸整流罩的改进型火箭研制，为卫星提供更大包络空间。

本次发射是长征七号系列火箭的第13次发射，是长征七号改运载火箭的第6次发射，本次发射将拉开文昌航天发射场今年至明年上半年高密度发射序幕。此次任务是长征系列运载火箭第495次飞行。 (记者 马帅莎)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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