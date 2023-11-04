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攻克技术难关 赋能高质量发展 招联发布开源金融大模型“招联智鹿”

2023年11月04日18:42 | 来源：中国网财经
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原标题：攻克技术难关 赋能高质量发展 招联发布开源金融大模型“招联智鹿”

在金融数字化转型加速的大背景下，AI人工智能机器人逐渐成为行业关注的焦点。近日，招联消费金融股份有限公司(以下简称“招联”)发布消费金融行业首个130亿参数开源大模型“招联智鹿”。公开数据显示，该模型一经发布便在国内权威榜单C-Eval排名TOP20、CMMLU排名TOP10，通用知识领域的技术水平和创新实力再获权威认可。据悉，同期入选榜单的还包括百度、阿里、OpenAI、清华大学等企业和高校自研的大模型。

而就在此前不久，2023年国际计算机视觉会议ICCV于法国落幕。招联与中科大完成的“3D动作表示学习”“扩散生成图像检测”2篇论文在该顶会发表。其中，团队针对深度伪造技术首创的“DIRE”模型，达到SOTA(该项研究任务中最先进)水平，得到国际级平台的官方认可。该项研究成果后续将应用于招联自研的数字人产品中。

今年以来，大模型产业进入“百模大战”模式，赛道热度不断高涨。但在消费金融领域，通用大模型精度不够、金融专业知识缺失，以及难以满足消费场景中大量定制化需求等问题，成为当前亟待解决的难题。凭借深耕金融科技多年沉淀的技术和经验，招联与中山大学联合研发推出开源金融大模型——“招联智鹿”，该模型落地消费金融实际业务场景，全程使用开源数据训练，充分保障客户数据与隐私安全，并采用人类价值观对齐技术，确保输出内容用词文明、专业精准，注重科技伦理，模型整体的可控性与安全性更高。

经模拟测试，相比人工作业，使用“招联智鹿”进行文本标注与生成的效能可提升百倍，进一步助推降本增效。以客服场景为例，该模型可结合具体会话状态与服务场景，实时精准地定制回复话术，助力客服工作提质增效，节约时间成本近80%，让客户在咨询问题后时更快得到专业答复，提升客户体验。通过使用Text-To-Text(从文本到文本)的逻辑以及大语言模型参数涌现下的自学习能力，模型训练效率提升超90%。据了解，该模型未来将应用于更多细分场景，如风控管理、代码生成、运营提升等，并在“智能体”技术、仿真模型、科技向善等方面持续探索。

“招联智鹿”大模型的成功推出，是招联秉持“以科技践行普惠，让信用不负期待”理念的最新实践，也是消费金融行业数智化转型的重要里程碑。未来，招联将不断挖掘金融大模型的价值赋能，创新金融科技在普惠业务场景下的拓展应用，继续发挥行业排头兵作用，引领行业高质量发展。

(责编：崔元苑、吕骞)
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