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电力物联网加速融合创新 数据互联互通释放强劲动能

王绍绍
2023年11月04日13:50 | 来源：人民网
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近年来，电力物联网技术不断发展，成为推动电力系统革新与升级的有力抓手。电力物联网能有效整合通信基础设施资源和电力系统基础设施资源，提高电力系统信息化水平，改善电力系统现有基础设施利用效率，为电网发、输、变、配、用电等环节提供重要技术支撑。

当前，我国正以建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统为着力点，推动新型能源体系建设。海量的分布式新能源、电动汽车、充电桩、分布式储能得到快速发展。一方面，源网荷储四维互动成为电力系统实时动态平衡的关键。另一方面，各类分布式新能源、负荷终端操作系统五花八门，供需互动存在较大障碍，需要有一个统一、安全的操作系统。

此前发布的《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》提出，要准确把握电力系统技术特性和发展规律，扎实做好新形势下电力系统稳定工作，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，保障电力安全可靠供应，推动实现碳达峰碳中和目标。

近日，南方电网与开放原子开源基金会在北京联合发布电力物联操作系统——电鸿物联操作系统，实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备，实现设备即插即用、海量数据互联互通，为未来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了一套电力物联操作系统。

据了解，此前国内物联操作系统呈现“碎片化”特征，种类多，协议、规格、安全性不一致，都是针对电网单一业务、单一场景，不支持多业务、数据共享、即插即用。这样就会导致每次新增一种物联设备时，都需要经过专人支撑现场安装、调试，入网需要2—14天时间，成本高、效率低。

南方电网数字电网科技（广东）有限公司硬件研发部经理杜韶辉表示，电鸿物联操作系统作为新一代智能终端物联操作系统，针对电力行业定制了功能增强套件，为不同电力设备的智能化、互联与协同提供了统一架构，实现了一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。

新能源并入电网，背后是海量的数据分析与处理，而电力设备终端监测、采集数据后，海量数据通过统一的通信协议在网络上进行交互，可有效提高数据处理能力，保持用电量和发电量的动态平衡。

此前印发的《电力需求侧管理办法（2023年版）》指出，鼓励建设各级各类能源电力数据中心，整合电网企业、电力用户、电力需求侧管理服务机构等的用电数据资源，逐步实现多源异构用电数据的融合和汇聚。安全有序推进用电数据开放共享，完善隐私保护。创新电力领域数据要素开发利用机制，支持开展基于用电大数据的新型增值服务，打造数据应用生态。

未来海量物联设备终端的发展，要采用统一操作系统，需要构建一个强大的生态，其开源性和统一性尤其重要。

正泰电器物联技术应用研究院院长宋锡强认为，物联网操作系统无法由芯片厂商、设备供应商、应用厂商、开源社区等独立开发完成，需要由有大量业务应用场景的大型央企牵头，秉承开放共赢的原则，携手产业链上下游共建物联生态，才能使物联网操作系统具有更强的生命力。（陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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