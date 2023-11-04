新华社北京11月4日电（记者刘诗平、陈冬书）安徽七门堰调蓄灌溉系统、江苏洪泽古灌区、山西霍泉灌溉工程、湖北崇阳县白霓古堰4日成功入选2023年（第十批）世界灌溉工程遗产名录。至此，我国的世界灌溉工程遗产达到34处。

记者从水利部了解到，第十批世界灌溉工程遗产名录，是在印度维萨卡帕特南召开的国际灌排委员会第74届执行理事会上公布的。中国国家灌排委员会主席、水利部农村水利水电司司长陈明忠说，我国的世界灌溉工程遗产几乎涵盖了灌溉工程的所有类型，是灌溉工程遗产类型最丰富、分布最广泛、灌溉效益最突出的国家。

七门堰调蓄灌溉系统位于安徽省舒城县境内，最早创建于西汉，利用湿地形态，“串荡成渠，连塘为蓄”，两千多年来发挥着重要的灌溉、防洪、防旱作用，目前灌溉农田达20万亩。

洪泽古灌区位于江苏省淮安市洪泽区境内，为蓄水型灌区，由蓄水、取水、输水和排水工程组成。自东汉开始，古人引水灌溉耕作，历代建设水利设施，灌区延续至今。目前，灌区控制灌溉面积48.13万亩。

霍泉灌溉工程位于山西省洪洞县，自唐贞观年间开始便有明确记载，至今仍发挥着灌溉、供水、生态、旅游等功能。目前，工程灌溉总面积为10.1万亩。

白霓古堰位于湖北省崇阳县境内，包括石枧堰和远陂堰两座古堰。文献记载，古堰最早建于五代后唐时期，至今仍发挥着灌溉、防洪、抗旱、供水等功能，灌溉面积约3.5万亩。

世界灌溉工程遗产名录自2014年设立，旨在梳理世界灌溉文明发展脉络、促进灌溉工程遗产保护，总结传统灌溉工程治水智慧，为可持续灌溉发展提供历史经验和启示。

据了解，与我国4项遗产同时列入第十批世界灌溉工程遗产名录的，还有来自印度、印度尼西亚、伊拉克、日本、泰国、土耳其等国的15个项目。目前，世界灌溉工程遗产总数达159项。

(责编：徐婵、胡永秋)

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