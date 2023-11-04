人民网上海11月4日电 （记者许维娜）第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办，新闻中心于今天上午正式启用。作为中外记者之家，今年的新闻中心有哪些新看点呢？

记者了解到，新闻中心总面积约13000平方米，设置新闻发布、综合咨询、公共工作、广播电视技术服务等功能区域，进博会期间将为中外记者提供信息咨询、会内会外采访、广播电视技术支持、餐饮茶歇、应急医疗等全方位服务保障。目前已有3200余名中外媒体记者注册报名采访。

展会期间，新闻中心还将持续为注册记者提供多语种信息咨询，举办重磅主题发布会和“与总裁面对面”专访活动，推出多条会外采访路线，以满足中外媒体记者采访报道和文化体验各项需求。

摄像、剪辑：张新

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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