人民网北京11月4日电 （记者栗翘楚）为进一步加强中国与印度尼西亚的经贸合作，持续推进两国高质量共建“一带一路”，近日，由中国机电产品进出口商会、中国化工信息中心有限公司联合主办的2023年中国机械电子（印尼）品牌展（以下简称印尼品牌展）在雅加达国际展览中心开幕，同期举办2023印尼国际纸业展览会。

本届品牌展展馆总面积达4000平方米，汇聚了来自重庆、福建、广东、河南、江苏、山东、四川、浙江等省份近百家中国参展企业。展品契合印尼市场，涵盖电力能源及电气设备、通用机械、机械加工及零部件、汽车及摩托车配件、制浆设备、造纸机械、造纸化学品等行业领域。

印度尼西亚是世界第四大人口国，也是东盟最大经济体，其人口、经济总量和陆地面积均占东盟总量近40%。印度尼西亚作为“21世纪海上丝绸之路”首倡之地，近年来两国以共建“一带一路”为契机，中印尼高层互访频密，政治互信不断增强，为两国合作奠定了基础。

当前，中国已经成为印尼第一大贸易伙伴和第二大投资来源国。为进一步促进中印尼企业之间的交流和经贸合作，带领中国企业走出国门，将中国企业优势产品与印尼市场的需求相匹配。

中国机电产品进出口商会相关负责人介绍，本届展会将充分发挥商会在机电领域的行业引领和示范作用，以RCEP国家乃至“一带一路”共建国家为重点，以“中国智造，品牌同行”为主题，聚焦通用机械、造纸机械等行业，为我国机电企业开拓印尼乃至RCEP市场提供机会。

此外，本次展会还将设置中国机械电子（印尼）品牌展品牌宣传专区，重点选择通用机械、造纸机械行业有自主品牌、自主知识产权及创新产品的企业，在品牌宣传专区内统一宣传，集中展示，帮助企业在海外树立品牌形象，提高品牌知名度。展会同期，还将举办上述行业专业的论坛及行业研讨会等配套活动，全方位促进参展企业的项目合作和贸易成交。

同期，中国机电商会还将与印尼国际纸浆及造纸协会（APKI）和印尼电力制造商协会（APPI）举办了一系列行业研讨会及相关配套活动，来自中印尼两国的专业商协会及企业在研讨会上分享了本国行业标准、政策支持方向及相关行业发展趋势。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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