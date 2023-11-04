人民网北京11月4日电 （记者栗翘楚）近日，《2023中国进口发展报告》（以下简称《报告》）在北京师范大学正式发布。该《报告》为全国在进口贸易方面发布的综合性报告，已经连续发布6年。

《报告》主要包括专题篇、行业篇、区域国别篇和城市篇4个部分，针对中国进口情况进行系统性分析。在专题篇，重点针对进口关税、进口依存度等问题进行了研究；在行业篇，针对消费品进口、服务贸易进口、高技术产品进口、科技生活产品进口、品质生活产品进口、汽车产品进口等问题进行了全面考察；在区域国别篇，针对中国从美国进口、从欧盟进口、从“一带一路”沿线国家进口，以及增加自周边国家进口等问题进行了分析；在城市篇，针对深圳市、苏州市、成都市等典型城市的进口经验进行了总结。此外，《报告》还发布了“2022中国进口发展指数”和“2022世界进口发展指数”。

北京师范大学党委常委、副校长王守军表示，《报告》就进口贸易发展中的重大理论和现实问题发表系统性观点。国家提出要增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。而进口贸易是连接国内循环和国际循环的关键纽带和重要枢纽，这直接影响我国新发展格局的构建。

北京师范大学经济与工商管理学院党委书记孙志军表示，今年是我国改革开放45周年，也是提出“一带一路”倡议10周年，北京师范大学经济与工商管理学院将继续依托在学术领域的研究积淀，聚焦高水平对外开放等重要议题，推动学院发展与社会发展、学科建设等同频共振、齐头并进。

北京师范大学经济与工商管理学院教授、国家进口研究中心主任魏浩表示，目前中国已经连续14年稳居全球第二大进口国地位，但是，通过国际比较发现，中国进口人均规模较低、进口依存度偏小、消费品进口占比偏低，中国进口具有较大的提升空间。后期，中国实施的积极扩大进口政策具有较大的调整空间，调整进口商品结构，积极扩大消费品进口，提高消费品进口占比，是未来政策调整的方向之一。

中国社会科学院经济研究所原所长裴长洪研究员表示，改革开放以来，出口贸易一直是国际贸易研究的重点领域。积极扩大进口不仅有助于促进国内技术进步、带动国内消费升级、加快建设全国统一大市场，而且有助于让世界共享中国发展红利，对中国和世界经济发展都发挥着至关重要的作用。

针对中国扩大进口的重要性，中国国际经济交流中心科研信息部副部长王晓红表示，从国际视角来看，中国扩大进口为世界各国提供了广阔机遇，有利于世界各国分享中国大市场、推进经济增长，从而维护中国与其他国家的国际关系。从中国自身来看，一方面，扩大进口对于构建双循环新发展格局具有不可替代的重要作用，优质产品和服务进口对于中国经济高质量发展以及人民高品质生活是十分必要的；另一方面，扩大进口对加快建设贸易强国也是很重要的，建设贸易强国不仅需要继续扩大进口规模，而且要优化进口结构，提升消费品尤其是高端产品的进口占比。

党的二十大报告提出，要依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰表示，从国家关于推进高水平对外开放要求与进博会定位来看，《报告》的研究结论与国家政策导向契合，未来，可以重点关注进口实践问题，如自贸区、自贸试验区以及具体的中高端消费品进口问题；关于进口贸易规模、进口产品结构的政策调整空间和调整方向；数字贸易和数字服务贸易问题。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院院长唐宜红表示，在进行统计数据的国际比较时，有必要强调中国在人口规模、市场规模等方面的大国特征，还要特别注意区分各个国家在产业结构、发展模式等方面的差异。既需要注重进口和出口的平衡，也要兼顾国内循环和国际循环的平衡，还要重视不同种类产品生产和供给的平衡。她认为，我国中间品进口占比较高、消费品进口占比偏低的现状，实际上体现了我国生产和供给分布不均衡的问题。因此，如何利用进口手段优化国内供给结构、提升国内经济运行效率值得进一步研究。

中国人民大学经济学院王孝松表示，中间品、资本品在国内国际双循环、供应链稳定等方面发挥着重要作用，因此，不仅要强调消费品的进口，也要关注中间品、资本品的进口情况，我国进口准入开放应更加多元化，这直接影响进口规模和进口结构。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经