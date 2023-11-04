新华社广州11月4日电（记者丁乐）第134届广交会线下展4日在广州闭幕，实现线下出口成交223亿美元，比第133届增长2.8%，呈恢复性增长态势。其中，参展企业与“一带一路”共建国家采购商成交122.7亿美元，比第133届增长2%。

广交会新闻发言人徐兵介绍，境外采购商的快速回归推升了展会的“暖意”，采购商除现场签单外，看工厂、看车间、看产能等后续预约不断，未来有望达成更多合作。“本届广交会到会境外采购商量质提升、下单积极，进一步增强了企业对明年外贸出口的信心。”他说。

境外采购商到会踊跃。截至11月3日，共有来自229个国家和地区的境外采购商线上线下参会。其中，线下参会的境外采购商近19.8万人，比第133届增长53.4%，比疫情前的第126届增长6.4%。“一带一路”共建国家采购商约12.6万人，占比63.9%，比第133届增长68.6%。

展区结构优化成效显著，创新展品大量涌现。“新产品、新技术、新材料、新工艺、新服务层出不穷，高端智能、绿色低碳产品成为主流，创新创意产品深受青睐。”徐兵说，“从小而美的消费新品到高精尖的前沿科技，从单纯代工到自有品牌出海，从销售产品到提供解决方案，从传统行业到新兴领域，中国企业不断向产业链的中高端攀升，彰显了中国外贸强大的发展韧性和创新活力。”

境外参展企业借此平台拓展全球市场。本届广交会进口展共有来自43个国家和地区的650家企业参展，其中“一带一路”共建国家参展企业占比60%。广交会进口展为境外参展企业搭建了进军中国市场的快速通道，让他们共享广交会的“超级流量”，同时也结识了大量来自世界各地的客户，为拓展全球市场带来了新机遇。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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