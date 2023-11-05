本报记者 王 慧 张梦旭 俞懿春 杨 迅

图①：进博会食品及农产品展区，展品摆放整齐。

人民网记者 翁奇羽摄

图②：国家会展中心（上海）内，物流工作人员（右）在与参展商沟通布展情况。

本报记者 张武军摄

图③：进博会技术装备展区，海克斯康公司展台一角。

本报记者 林子夜摄

图④：国家会展中心（上海）南广场景色迷人。

王 初摄（影像中国）

数据来源：商务部

11月5日，第六届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）正式拉开帷幕。嘉宾云集、企业汇聚，全球新朋老友共赴“东方之约”，共同书写互利共赢、共同发展的合作篇章。

习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式上致辞时指出：“我宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”

“进”而有为，“博”采众长。自2018年首届进博会举办以来，许多参展商从“试试看”到“年年来”，众多展品从“首发首秀”变“热销爆款”……进博会持续释放吸引力，国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用愈加凸显。

今年进博会，各方参与热情高涨。“不一般”的进博会将继续为各方提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，凝聚合力，共促发展。

国际采购，推动更多优质产品进入中国市场

72个国家和国际组织参加国家展，超过3400家参展商和近41万名专业观众注册报名。参展的世界500强、行业龙头企业以及创新型中小企业数量均为历届之最，全球十五大整车品牌、十大工业电气企业、十大医疗器械企业、三大矿业巨头、四大粮商、五大船运公司等均参展。多种先进医疗器械、能源低碳设备、智能工业装备等进行全球首发、亚洲首秀、中国首展……本届进博会迎来154个国家、地区和国际组织的来宾，“朋友圈”持续扩大。

回想起参加首届进博会的情景，清洁科技企业德国卡赫的相关负责人唐晓东说，进博会让企业成功被更多消费者知晓，带来了更多订单。近年来，卡赫在中国市场的营业额稳定保持两位数以上的增长率，其中2021年和2022年连续两年同比增长达40%。

一片“四叶草”，一展汇世界。各国企业搭乘进博会“快车”，中国消费者也借着各国经贸交流合作之机，获得更加丰富多样的选择。今年进博会，仅浙江省就有4.2万余名专业采购人员、1.5万余家专业采购企业报名参加，数量均超过往届。“平时很难集中看到各大品牌的最新产品，进博会提供了‘寻宝’的机会。”盒马负责海外直采业务的一位采购经理告诉记者。

展示前沿技术，激发创新活力。从高端装备制造到新能源汽车，从先进医疗器械到创新药物，从美妆产品到农产品……前5届进博会共有代表性首发新产品、新技术和新服务约2000项。本届进博会将集中展示超过400项新产品、新技术、新服务，能源低碳、人工智能等科技前沿类展览专区以及生活消费类题材展览面积增长30%。

14亿多人口、4亿多中等收入群体构成的全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，蕴含着蓬勃活力和巨大潜力。未来5年（2024—2028年），中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。

作为连接国内国际两个市场的高水平开放平台，进博会持续推动更多全球优质商品、技术和服务进入中国市场，助力产业升级，丰富国内供给，提升消费品质，让更多国家、更多企业共享中国大市场机遇。

投资促进，加速全球产业链创新链融合发展

6天的进博会，全年的中国机遇。

自首届进博会以来，众多参展外资企业持续投资中国，深耕本土市场，不少参展企业在中国开出新门店、新工厂、新研发中心。

德国科技企业贺利氏集团连续6届参展。去年进博会上，集团一款应用于冶金行业的光纤连续测温系统获得广泛关注，今年将集中展示高效光伏电池浆料、电动汽车的电力电子系统等多种关键材料和技术。河北唐山、辽宁沈阳、上海、浙江平湖……中国市场对绿色低碳技术的巨大需求，更坚定了集团长期投资的信心，促使其在多地建设新项目。集团董事会主席兼首席执行官凌瑞德说：“除了投资业务，我们还大力培养人才，期待与中国合作伙伴继续携手并进、合作共赢。”

美国运动品牌斯凯奇也是进博会的老朋友。公司相关负责人陈伟利介绍，去年公司开始在江苏太仓投资建设斯凯奇中国物流中心二期；今年在广东东莞建设直播基地，这也是集团的全球首家直播基地。“依托进博会的平台溢出效应与资源集聚效应，我们能挖掘更多发展机遇，紧跟体育产业蓬勃的发展趋势。”

进博会积极搭建平台，推动参展商走进中国各地市场，帮助发掘潜在投资机会。今年，进博会组织322家展商走进地方，进一步对接需求。很多企业表示，一系列“走进地方”活动让参展商对各地的资源和优势有了进一步了解，坚定了继续深耕中国市场的信心。

今年前9个月，中国新设立外商投资企业37814家，同比增长32.4%。在世界经济增长动能不足、全球贸易增速放缓的背景下，中国吸引外资规模仍处于历史高位，新设外商投资企业不断增加，多数实现较好盈利，投资结构不断优化。

投资中国就是投资未来。越来越多跨国企业以进博会为纽带，扎根中国市场，共享发展机遇，加速全球产业链创新链融合发展。

人文交流，生动描绘美美与共的文明画卷

进博会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念。

去年10月，进博文化展示中心建成开馆，常态化全景呈现进博会精彩时刻、筹办历程和办展成效。世界上最细的胰岛素注射针、全球首款家用定制版“口红打印机”、可随时随地清除衣物异味的便携式除菌净味仪……一件件“明星展品”讲述着进博会开放创新的鲜活故事；摩洛哥的铜质手工艺摆件、智利的马普切部落银制装饰品等精美国礼，生动描绘美美与共的文明画卷。

本届进博会，配套现场活动已排期124场，涵盖政策解读、贸易对接、投资促进、研究发布等类别。其中，人文交流活动参与国别、省份及展台数量均创新高。中外文化团体同台演出，近百场人文特色浓郁的展演活动促进经贸与人文融合。

除了精彩纷呈的人文交流活动，本届虹桥论坛以“携手促发展 开放赢未来”为主题，将举办开幕式及“投资中国年”峰会等相关活动，发布《世界开放报告2023》及最新世界开放指数。22场分论坛议题覆盖绿色发展、数字经济、智能科技等全球开放热点。全球政商学研界300余位嘉宾应邀参会，融通智慧。

美国陶氏公司在过去10年持续增加对华投资，平均每18个月就新增一条生产线。今年6月，陶氏全新的有机硅生产线在江苏张家港破土动工。在公司全球副总裁柯乐文看来，进博会既是展示最新科技和解决方案的重要平台，又能进一步加强企业与各方伙伴的交流合作。“这一盛会带来的人文交流机会有着重要的价值。结交新朋友，发展新关系，能够收获意想不到的惊喜。”

开放合作，为促进共同发展注入更多动能

经济的大河奔腾不息，开放的春风温暖世界。

“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”中国不断以务实举措为各方搭建合作平台，持续释放扩大高水平对外开放的鲜明信号，为世界经济注入宝贵的开放性和稳定性。赞比亚—中国商业友好协会副主席埃利亚斯·姆彭德拉说：“中国连续成功举办进博会，展现中国开放的决心，为全球发展注入动能。”

以进博会为平台，凝聚起共谋发展、共享未来的澎湃力量。从历久弥新的百年老店，到勇立潮头的初创公司，从实力雄厚的世界500强企业，到最不发达国家的中小企业，各方都在积极推进合作。瑞士雀巢集团相关负责人方军涛说，进博会为外资企业提供了与中国市场双向沟通、发展共赢的便利和保障。中国坚持高水平对外开放，“我们有更充分的信心与中国伙伴共同成长，把握机遇”。

洪都拉斯今年首次参加进博会并成为主宾国之一，40多家企业将重点推介咖啡、红酒、海鲜等特色产业，以及旅游、投资等行业。“进博会是非常重要的世界级展会。作为主宾国之一，洪都拉斯希望向中国和其他参展国展现最好的产品和最大的诚意。”洪都拉斯总统府事务部部长鲁道夫·帕斯托尔表示，中国坚持通过全球贸易促进全球发展、增进世界民生福祉，洪都拉斯赞同中国的做法，并希望参与其中。

“进博会是一个高标准开放的平台，也是一个面向全世界的公共产品。”联合国贸发会议全球化与发展战略司司长柯睿智表示，进博会为世界各国创造更多对话机会，让发达国家和发展中国家进行更好的互动。

中国搭台，世界共享。以举办第六届进博会为契机，中国将与各方继续携手同行，为推动世界经济复苏、促进全球共同发展、构建人类命运共同体作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2023年11月05日 05 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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