原标题：坚持对外开放 实现互利共赢

金秋之际，第六届中国国际进口博览会于11月5日至10日在上海全面线下举办。

“中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。”习近平主席在一年前的第五届进博会上这样宣示。

坚持对外开放，实现互利共赢。作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，新一届进博会如期而至，正是中国扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇，推动经济全球化不断向前的生动写照。

越办越好 践行开放合作坚定承诺

步入国家会展中心（上海）南广场入口处，高达8米、直径1米的8根景观柱，镂空雕刻着30种语言的“您好”。

开放合作的诚挚邀约，吸引新老朋友纷至沓来。

154个国家、地区和国际组织的来宾将齐聚展会，超过3400家企业参展和近41万名专业观众注册报名，各方参与热情高涨；

企业展面积约36.7万平方米，特装展台面积占比近95%，展览面积创新高；

参展的世界500强、行业龙头企业以及创新型中小企业，数量均为历届之最……

6天时间里，八方宾朋将在此共谋合作发展，共享发展机遇，奏响共促繁荣进步的新乐章。

“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”2018年，习近平主席在首届进博会上指出。

一诺千金，进博会年年如约而至，越办越好。

“现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”

2022年，在第五届进博会开幕式上，习近平主席作出关于进博会三大定位的重要论述，传递出中国在新征程上坚定不移致力于开放发展、合作共赢的鲜明信号。

以进博会为支点，服务构建新发展格局，推动高质量发展——

在业内享有很高知名度的肖特零度微晶玻璃，是今年9月启用的墨子巡天望远镜的镜面基材，将首次亮相本届进博会。

今年是德国特种玻璃制造商肖特集团连续6年参加进博会，过往5年其在华总投资超过1.7亿欧元，业绩实现5年连增。

进博会具有展商、展品双境外的特点，联通国内国际的作用凸显，为各国企业进入中国大市场搭建起桥梁，也带动国内经济转型、产业升级和消费升级，助力高质量发展。

前五届进博会，131个国家和国际组织参加国家综合展，首发新产品、新技术、新服务约2000项，累计意向成交额近3500亿美元。

以进博会为平台，推动高水平开放，持续传递开放强音——

本届进博会国家综合展的中国馆，以“自贸试验区建设十周年成就”为重点，全面展示自贸试验区的探索实践和建设成就，持续释放中国坚持高水平开放的决心。

“各国都应该拿出更大勇气，积极推动开放合作，实现共同发展”“共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界”……习近平主席在进博会上的重要讲话，“开放”主题一以贯之。

中国在行动。增设中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、加快推进海南自由贸易港建设、实施首张跨境服务贸易负面清单、连续缩减外资准入负面清单、《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效……几年来，一系列扩大开放务实举措接连落地，有效实施，不断深化。

以进博会为契机，打造全球共享的国际公共产品，践行人类命运共同体理念——

习近平主席在首届进博会上用“三个不会停滞”，宣示了中国推动更高水平开放、建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的坚定立场；在第四届进博会上，用“三个不会变”，宣示中国扩大高水平开放，同世界分享发展机遇，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的坚定决心。

德国的智能机器人、韩国的高端家电、秘鲁的羊驼玩偶、阿富汗的毛毯、肯尼亚的咖啡、孟加拉国的手工艺品……几年来，进博会“朋友圈”越来越大，包容性越来越高，参展国别覆盖五大洲，并通过提供部分免费展位等方式，支持最不发达国家企业参展。

一展汇全球，一展惠全球。

美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克认为，在一些国家推行贸易限制、地缘冲突加剧、世界经济不确定性增加的背景下，举办进博会是中国致力于扩大开放的举措，已成为“中国坚定支持自由贸易和全球化的象征”。

拥抱世界 与各国共享中国新机遇

厄瓜多尔的麒麟果、贝宁的菠萝等农食产品将通过本届进博会进入中国市场；新款氢燃料电池换热器、全球首款主动提供动力的假肢膝关节、基于分子影像技术的胰腺癌精准诊治解决方案等高科技产品将精彩亮相……本届进博会还未开幕，一批即将亮相的新产品新技术已引发关注。

聚焦高质量发展——能源低碳及环保技术、农作物种业、集成电路等专区面积较上届增长30%；升级扩容创新孵化专区，吸引约300个项目参展。

紧扣高品质生活——优化升级健康养老专区，饮料酒类、时尚潮流、保健食品、商贸物流等板块展览面积较上届扩大三成。

展览面积创新高，展览品质再超越，彰显中国大市场的魅力和吸引力。

“中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。”习近平主席的重要讲话掷地有声。

引领新趋势，首发首展新品众多——

一系列全球首发、亚洲首秀、中国首展让进博会化身创新创造大舞台。今年预计有超400项新产品、新技术、新服务集中亮相。

美国芯片龙头企业亚德诺是今年进博会的“新朋友”，一口气拿下300平方米的展位，将带来数字工厂、汽车、数字医疗等领域最新技术和产品。

“来对了。”亚德诺中国区工业市场总监蔡振宇这样感慨，进博会让企业有机会展示全球领先的半导体解决方案与应用案例，为企业带来更多市场机遇。

聚焦新热点，题材创新紧扣发展所需——

欧莱雅以“双展台”方式，展出近270款展品，数量创新高，首次亮相创新孵化专区；高通将呈现5G和人工智能为智能手机、汽车、可穿戴设备等各类终端带来的新体验；GE医疗围绕精准医疗、基层关爱、妇幼健康等方面，推出近30款创新智造产品……

本届进博会齐聚全球十五大整车品牌、十大工业电气企业、十大医疗器械企业、三大矿业巨头、四大粮商、五大船运公司等头部企业。境外组展机构组织约1500家中小企业参展，数量和面积较上届增长近四成。围绕能源低碳及环保技术、农作物种业、集成电路、时尚潮流、康养保健等热点领域推广新产品、新技术、新服务。

虹桥国际经济论坛坚持高标准推进，精心组织22场分论坛，议题覆盖绿色发展、数字经济、智能科技等全球热点。

汇聚新动能，以会促合作效应明显——

是进博参展商，也是中国投资商。今年，进博局组织322家进博会展商走进地方，有力促进“展商变投资商”。

松下控股株式会社全球副总裁本间哲朗说，松下在往届进博会展示的“智感健康生活”适老化住宅方案已在江苏宜兴等地落地。今年2月，“明星展品”纯氢燃料电池也已经在无锡工厂启动实证实验。

“持续不断加码在华投资的不只松下。”作为新任中国日本商会会长，本间哲朗介绍，商会近期就1200家日资企业的问卷调查显示，有半数以上企业表示“将不会减少在中国投资的力度”或者“要进一步加大在中国投资的力度”。

共促开放 为全球发展作出新贡献

全球领先的水科技公司美国赛莱默，是第二届进博会的“头回客”，此后成为年年参展的“回头客”。

首次亮相进博会，赛莱默就收获大笔订单。疫情期间，其位于美国俄亥俄州的工作人员举着“进博会，我们来了”中文条幅，以视频方式祝贺新品在进博会上全球首发。今年3月，赛莱默在上海设立的亚洲最大研发中心正式揭幕运营。

赛莱默的进博故事，正是中国以高水平开放与各国共克时艰、共享机遇的生动缩影。

面对世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏动力不足，习近平主席在第五届进博会上指出：“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”

以开放纾发展之困——

只有让资金和技术自由流动，全球产业链供应链稳定畅通，贸易和投资更加自由化便利化，才能让世界经济活力充分迸发。

西班牙火腿、新西兰牛奶等“全球好物”源源不断进入中国市场，一大批高端装备制造、绿色环保等领域新品首发首展……从货物贸易到服务贸易，从促进创新到优化布局，进博会为贸易升级持续注入新动能。

未来5年，中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。商务部副部长盛秋平说：“进博会持续释放开放红利，成为外国企业深挖中国广阔市场潜力的绝佳平台。”

以开放汇合作之力——

在进博会这个国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的大平台，来自全球的企业推广新产品、展现新形象、结识新朋友。

“进博会的意义已超出商业领域，是中国政府展示开放决心的重要体现。”陶氏公司全球副总裁柯乐文说，当下地缘政治环境复杂，进博会不仅为全球企业合作提供平台，也为来自不同地区的领导人沟通交流提供了便利。

更多共识在汇聚：坚持拉手而不是松手，用对话合作取代零和博弈，用开放包容取代封闭排他，用交流互鉴取代唯我独尊，在合作中办成大事、办成好事、办成长久之事。

以开放聚创新之势——

创立于2021年的进博会创新孵化专区，两年来共有来自美国、芬兰、德国等国家的200多家初创企业参展。

“进博会为我们带来的不只是订单，还有未来和希望。”清越科技董事长兼总经理陈志华说，作为一家专注于电化学技术全场景应用的科技型创新企业，此前从未想过和畜牧业合作，正是通过进博会这一平台，企业在产品创新研发方面找到了新方向。

从创新孵化专区到新品首发首展，从举办多场开放创新板块分论坛，到积极开展政策创新，进博会积极推动全球科技创新合作，拥抱新一轮科技革命和产业变革带来的机遇。

以开放谋共享之福——

在这里，中国持续推动各国各方共享中国大市场机遇，推动各国各方共享制度型开放机遇，推动各国各方共享深化国际合作机遇。

斯里兰卡—中国贸易促进协会主席普拉萨达是个“中国通”，他有个中文名字：李德龙。他的企业通过进博会，实现了“展品变商品，商品变爆品”。

“今年是我第六年参加进博会，每参加一次，我对‘中国梦’的认同就更深一层。”李德龙说，他心里有千言万语，汇成一句话就是：感谢进博会，感谢这个伟大的国家!

开放促发展，开放赢未来。

以进博会为纽带，中国携手各国在开放中创造机遇，在合作中破解难题，不断做大全球发展的蛋糕，共同开创人类更加美好的未来。

（新华社上海11月4日电 记者王永前、邹伟、谢希瑶、潘洁、周蕊）

(责编：杨曦、陈键)

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