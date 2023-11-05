原标题：国家林草局将开展候鸟保护专项行动

本报北京11月4日电（记者姚亚奇)眼下，正值候鸟迁徙季。国家林草局11月3日召开发布会，国家林草局动植物司司长王维胜在会上介绍，近期将在全国范围内开展为期两个月的候鸟保护专项行动，重点对迁徙鸟类的主要分布区、越冬地、繁殖地、迁飞停歇地、迁飞通道、集群活动区等区域，加强巡查巡护清理，切实保障候鸟等鸟类种群及其栖息地安全。

鸟类是自然生态系统的重要组成部分，对维护生态系统平衡和稳定发挥着十分重要的作用。我国是世界上鸟类资源最为丰富的国家之一，也是全球候鸟跨境迁徙的重要通道。目前，我国鸟类有1445种，约占世界鸟类总种数的六分之一，其中具有迁徙习性的鸟类达800多种。全球9大候鸟迁飞通道中，有4条途经我国，几乎覆盖了我国全部领土和领海。

据介绍，近年来，我国积极采取一系列措施，切实维护候鸟等鸟类种群及其栖息地安全。通过有关部门、地方政府、保护组织的共同努力，我国候鸟保护取得了积极成效，鸟类种群数量总体呈现恢复性增长，候鸟停歇地和迁飞通道生态质量有效改善，盗猎等破坏鸟类现象明显下降，滥食鸟类等野生动物的陋习得到有效遏制，总体上维护了候鸟迁飞安全。但近一段时期，湖南、山东等少数地区仍有盗猎鸟类情况发生。

国家林草局对此高度重视，迅速组织调查，深入分析原因，研究部署强化保护管理措施，充分动员和调动各方力量，坚决防范和打击非法猎捕、交易和经营利用候鸟等野生动物的违法行为，为候鸟迁徙保驾护航。在强化全链条整治方面，将加强与网信、公安、市场监管、交通运输等部门联合协作，严查花鸟市场、餐馆饭店、网上交易平台等重点场所，彻底斩断乱捕滥猎和非法出售、购买、利用鸟类及其制品的利益链条。

(责编：杨曦、陈键)

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