陈凯

原标题：供需协同发力推动绿色发展

在今年7月17日至18日召开的全国生态环境保护大会上，习近平总书记指出，要加快推动发展方式绿色低碳转型，坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，加快形成绿色生产方式和生活方式，厚植高质量发展的绿色底色。这为全社会加快推动发展方式绿色低碳转型指明了方向。笔者认为，进一步推动绿色发展，需要政府、企业和消费者之间互动协同，供需双侧共同发力，以期早日形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平绿色市场。

绿色生产，也称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工业技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害，是实现节能减排的重要途径。

多年以来，我国政府十分重视企业生产过程的节能减排，颁布执行了诸多环境规制政策，成效明显。中国环境与发展国际合作委员会的相关研究显示，自2004年以来，我国生产领域绿色转型的年度指数一路上升，表明生产领域的资源环境绩效得到持续改进。不仅如此，面对“双碳”目标带来的挑战与机遇，越来越多的企业开始关注经营过程的“碳排放”与“碳管理”，积极探索绿色生产方式。但也要看到，我国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，尚需在巩固现有成绩的基础上，继续努力，促进企业绿色创新研发与绿色技术应用，加快形成绿色生产方式。

当前，对于践行绿色生产方式，一些企业尚存在以下顾虑：一方面，绿色生产成本较高。绿色生产可能的举措包括采用高能效生产设备、环境友好的工艺流程和原材料，进行技术研发、管理创新以及调整产品结构等，这些对企业而言会提高其短期生产成本。一些中小企业缺乏足够的技术、人员以及资金储备，自身研发难，购买成本高，且更关注短期利润，由此可能构成对绿色生产的决策障碍。另一方面，绿色产品市场需求尚不充分。消费对生产具有反作用，特别是在绿色经济发展初期，由于绿色产品功效不强、价格较高、供应尚不充足等原因，一些消费者对于绿色产品持观望或疑虑心态，需求不充分造成企业绿色产品供给动力不足。

从政府角度看，发挥激励型环境规制政策，降低绿色生产成本，是促进企业绿色生产的重要举措。绿色生产方式兼具社会和环境的双重正外部性效应，其公共物品属性会导致市场失灵，尤其是在绿色产品市场发展初期，相关政府规制十分重要。因此，政府应加大对企业绿色技术研发的补贴力度，充分运用财政补贴、税收优惠、设立专项资金等财税杠杆，鼓励和支持企业绿色生产。此外，还可积极培育绿色消费市场，运用经济手段引导、鼓励绿色消费，从需求端引导生产方式变革。

从消费者角度看，改进人们生活方式的情境结构，进一步促进绿色消费，是加快形成绿色生产方式和生活方式的重要举措。绿色消费方式是由价值选择和自我认同所构建，兼顾达成消费目标与减少环境破坏的消费方式，具体包括产品购买、使用和处置三个环节，主要体现为“衣食住行用游”等生活场景消费的绿色低碳转型。然而，随着经济发展，居民收入不断增加，为提升生活质量，人们倾向于购买更多、消耗更多，导致我国消费领域的人均能源、资源消耗水平持续上升。生态环境部环境与经济政策研究中心于2023年6月发布的《公民生态环境行为调查报告（2022）》也显示：尽管我国公众普遍具备较强的环境行为意愿，但在践行绿色消费方面表现一般，有待加强。可见，在引导公众绿色消费方面，潜力巨大。

为此，笔者建议从如下两方面着手：

一方面，建立绿色生产—消费系统。加快形成绿色生产方式和生活方式，有必要在绿色生产和绿色消费之间搭建桥梁，将其视为一个完整系统。在这个系统中，生产和消费之间的相互作用水平决定了产品全生命周期所产生的环境影响。构建这样一个绿色生产—消费系统，关键主体是生产厂家，主要环节包括绿色采购、绿色设计、绿色生产、绿色认证、绿色物流以及废弃产品的回收利用。譬如，可通过逆向物流设计，实现生产厂家对汽车、数码设备等废弃产品的回收处理。此外，政府可以组建区域绿色产业链，把能将上游企业的废弃物转化为投入资源的下游企业整合在一起，缩短产业链，提高集中度，构建绿色循环经济，促进企业开展绿色生产。

另一方面，提升绿色产品品质，提供环保效果反馈。绿色消费兼顾达成消费目标与减少环境破坏，属于亲社会的合作行为。绿色产品对传统产品的替代性越强，合作行为成本越低，个体就越愿意购买。这就要求厂家开发出功能属性更好的绿色产品，降低其生产成本，同时提供可靠的绿色认证。生产厂家、分销商可以通过互联网平台，对顾客绿色消费的环保效果作出具体的、持续性的反馈。譬如，蚂蚁森林将消费者的绿色行为进行分解，帮助其获得绿色能量，换取线下的树木种植等，使环保效果能够量化呈现，由此降低绿色消费对环境影响的抽象性，把环保效果变得具体、量化，从而有效推动绿色消费。因此，企业应加强数字化转型，通过数据对传统要素的替代实现产业链上下游厂商之间、生产者与消费者之间的链接与互动，以这样的方式助力绿色生产和生活方式的形成。

（作者：陈凯，系北京林业大学教授、博士生导师）

(责编：杨曦、陈键)

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