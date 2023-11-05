原标题：开放，把中国与世界拉得更近

金秋时节，国家会展中心（上海）宾客云集，第六届中国国际进口博览会如约而至。

“进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”习近平主席在一年前的第五届进博会上这样宣示。

一年来，中国开放的步伐蹄疾步稳。围绕进博会三大定位，各领域发展成果不断显现，推动各国各方共享中国大市场机遇、制度型开放机遇和国际合作机遇。

11月5日至10日的六天里，“四叶草”将再次成为全球瞩目的焦点。

进博会，让更多的人齐聚一堂，共谋发展，共享未来。

扎根中国，持续扩大溢出效应

来自新加坡的国际泛乐集团首席执行官谢佩佩去年第一次参加进博会，她表示当时的心情既紧张又兴奋。

谢佩佩说：“进博会为公司带来了超出预期的收获，让我们对中国市场充满信心。对我们来说，进博会无疑是跟世界各国的商业机构和中国市场连接的重要舞台。”

在教育领域有着丰富经验的国际泛乐集团，去年参加进博会时推出的AI智能题库受到了客户的欢迎。此次参加进博会，该集团带来了新加坡数学游戏卡，把原本可能有点枯燥的数学转化为一场富有挑战的趣味之旅。“这次进博会后，我们准备在南京设置新的机构，更加方便地服务于中国学生。”谢佩佩说。

第五届进博会闭幕一个多月后，雅诗兰黛中国创新研发中心在上海闵行落成。

研发中心融合现代及传统中国设计元素，占地1.2万平方米，拥有先进的配方与临床实验室、共享空间、互动测试装置、包装模型工作室和中试车间，同时还设有专门的直播间和体验中心，让中国消费者有机会现场参与新品共创。

紧接着，“全球前沿科技研究中心”和“男士卓效护肤研究中心”于今年3月在雅诗兰黛中国创新研发中心揭牌。

“不断加大的创新研发能力，将为中国消费者带来更多贴合他们需求、期待和审美的新品，为中国业务的持续发展注入新活力。”雅诗兰黛集团中国区总裁兼首席执行官樊嘉煜表示：“依托这个研发中心，雅诗兰黛集团将继续引领和重塑高端美妆行业的发展，给中国、亚洲乃至全世界的消费者带来更好体验。”

对于往届进博会的“网红明星产品”直观复星的达芬奇手术机器人来说，参加进博会带来的溢出效应越发明显，借助进博会平台，达芬奇手术机器人开始不断被专业人士及大众所熟知。

在服务中国患者十余年之后，达芬奇手术机器人正式开启国产化之路。今年10月，首台国产达芬奇Xi手术机器人在上海面世，并将首度亮相进博会。未来，中国制造的达芬奇手术机器人将惠及更多医疗机构和患者。

联通内外，推动构建新发展格局

“五届进博会以来，上海聚焦发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，多维度、多层次开展放大进博会溢出效应相关工作，取得了积极的进展。”上海市商务委主任、进博会城市服务保障领导小组办公室常务副主任朱民表示。

今年10月20日，为期1个月的2023“拥抱进博首发季”在上海消费新地标龙华会拉开序幕，活动搭建起国际品牌的“引进来”和本土品牌的“走出去”双线并行的交流平台。

启动仪式上还发布了2023上海首店推荐指南、上海十大消费新场景，以及2023首发经济引领性本土品牌榜单等，同步启动第三届澳洲健康时尚生活嘉年华活动，为国内消费者带来健康生活、时尚美妆等多姿多彩的澳洲文化和商品。

一年来，上海努力推动进博会展品变商品，持续举办消费促进活动，众多新产品、新技术、新服务在上海实现了“全球首发、中国首展”。在不久前闭幕的2024春夏上海时装周上，首发首秀云集，近百场大秀密集发布，上千个品牌抢滩上海。

在进博会带动下，上海外贸进出口保持了增长态势。今年1至9月，上海外贸进出口同比增长了2.7%，上海社会消费品零售总额增速达16.1%，又新增了各类首店996家。与此同时，上海加快建设进出口商品集散地，进博会“6天+365天”交易服务平台拓展至60家。

第六届进博会开幕之际，定位于“工业品首发平台”的虹桥品汇二期B栋全新建成启用，首期重磅推出“虹桥品汇机车世界”，打造进口大排量高端摩托车展示交易集散平台；绿地全球商品贸易港携手新世界集团打造的“进博集市城市会客厅”，集结超过40个国家的近万款进博同款及国别特色商品；i百联通过“百联全球好物节”、i百联“双食衣”活动，携众多知名品牌共赴“进博之约”。

放眼世界，推动高水平对外开放

今年是上海自贸区设立的第十个年头，上海自贸区从改革开放的“试验田”到争做中国式现代化“高产田”。上海自贸区内文化产业高质量发展，已经成为办理文化艺术品进出境的首选之地和全球艺术品交易重要站点。

10月30日，第六届进博会首批参展文化艺术品从外高桥保税区出区，以海关特殊监管区域“保税展示交易”形式运往进博会场馆布展。

在进博会的推动下，依托海关特殊监管区域和自贸区双区叠加优势，上海自贸区目前已经拥有全国最便捷高效的文物艺术品进出境通道，通关时间由原先的20个工作日以上，缩短为5个工作日，各类特殊艺术品可在短时间内顺畅入境。

“我们对标对表国际最高标准、最好水平，探索与国际高端文化艺术品交易发展相适应的海关监管服务新模式，通过政策支持和监管服务为展商降低时间和资金成本。”外高桥保税区海关副关长戴倩介绍。

就在进博会首批参展文化艺术品布展的同一天，离境退税“即买即退”集中退付点在前滩太古里启动。这意味着从即日起，符合条件的境外旅客在前滩太古里商场所有退税商店消费后，可在购物当日至商场集中退付点，按规定领取相当于退税物品实退增值税款的等额人民币现金。

“真是太方便了！以前都是离境时再办理退税，现在立即就能领取到退税现金。”来自俄罗斯的马特维·兰丁在前滩太古里离境退税商店购买商品后兴奋地说。

未来，上海市税务局将在持续推动退税商店集中的商场增设“即买即退”集中退付点的基础上，积极研究将集中退付受理范围扩大至商场周边区域的退税商店，满足更多境外旅客和退税商店需求，助力上海国际消费中心建设。

进博会的举办，有力推进了中国扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，把中国与世界拉得更近，共同以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前。

（本报上海11月4日电 本报记者 任鹏 颜维琦 孟歆迪）

(责编：杨曦、陈键)

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