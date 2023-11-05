王烨捷

原标题：在“进博之窗”读懂中国

11月3日，旅客在上海虹桥机场2号航站楼内与“进宝”合影。第六届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海全面线下举办。黄浦江畔，申城以充满活力的面貌奔赴一年一度的东方之约。新华社记者 丁汀/摄

每年11月在上海如期举行的中国国际进口博览会，从未让参展商失望。从第一届参会时的懵懵懂懂，到第六届参会前的摩拳擦掌，参展商如今已形成“主动出击”的习惯。展会还没开始，不少外企就已开始向外界“剧透”各家的好东西。

“进博会的意义在于，我们带着优质的产品来到现场，聆听中国消费者的需求，再和中国的合作伙伴一起推出更多针对中国市场的产品。”梅赛德斯-奔驰进口卡车销售总监秦坦（Daniel Zittel）介绍，去年该公司带来的最“重”展品Arocs SLT大件运输车如今已在中国上路，另一辆越野旅居车也收获较好反响，“几次进博会下来，我们也更了解中国，中国人现在流行露营，我们就赶紧推出旅居车”。

中青报·中青网记者注意到，首届进博会以来，外企在进博会、在上海、在中国的故事越来越多，他们通过进博会这个窗口不仅能收获订单，还能读懂中国、融入中国。

给产品一个“说话”的机会

Arocs SLT之所以能在中国快速落地上路，一个重要的原因是中国市场特别需要它。据中国水利电力物资流通协会统计，2019年至2021年，全国从事广义大件运输的车辆数量从7.4万辆增至23.7万辆，再增至37.8万辆。大件物流运输需求正在逐年递增，但中国在超大牵引车方面仍有技术瓶颈待突破。

为了让平时不太出现在公众面前的商用车多“露脸”，去年进博会专门在汽车展区新设“商用车板块”，像Arocs SLT这样的“大块头”得以在进博会露出。我国国内对于超重型货车的标准界定是牵引总重超100吨，而这台专业运输车的最大组合牵引总重为250吨。此种量级的大件运输车在中国市场非常少见。

今年4月，该车在国内首次上路，参与完成了牵引总重500余吨的超大型电力变压器的首程运输任务。秦坦介绍，在进博会签订了“中国首单”后，这款车型的后续订单纷至沓来。

第六届进博会正式开始前半个多月，将第6次参加进博会的雅培中国提前披露了参与本届进博会的医疗器械新品——Libre Sense运动生物传感器。这家公司还把这款新品的第一个试用者——东京奥运会男子马拉松冠军埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）请到中国，向跑友们介绍这件产品。

“我们希望通过进博会，持续放大产品的能见度、可及度，让更多人了解我们在做什么。”雅培糖尿病业务大中华区总经理郭晶介绍，今年进博会上将发布专为中国用户打造的“培瞬感管家”，帮助糖尿病患者实现葡萄糖数据智能管理。

PeroPure是一家2019年创立于美国硅谷的小公司，专注于电化学技术全场景应用。去年进博会是它第一次向外界“发声”，当时该公司对外展出的A02车载便携式空气消毒机全年销售额只有五六十万元，而在去年进博会现场，就签下了百万元“大单”。该公司创始人陈志华在各国大使巡馆时，向蒙古国大使团推荐了A02，一个月后这款产品卖到了蒙古国妇幼保健医院。

陈志华说，一件产品要有销量，得先让人了解它。而进博会，就是一个让展品“说话”的好平台。

加码中国，拓展中国“朋友圈”

5届进博会下来，不少外企更加“懂中国”。他们除了带来许多进口好货外，还在进博会现场展出一系列“中外合作”产品，这成为本届进博会的一大看点。

美国企业福迪威集团每年都来进博会，到今年，它旗下有了不少合作公司联合参展。这次，它带来的产品主打“与中国朋友合作”，比如福禄克工业成像、英思科气体检测与中国合作伙伴一起推出的“人工智能巡检方案”，泰克公司与中国AR增强现实设备合作伙伴推出的工业现场“智慧眼”等。它还在中国成立了多个实验室，支持本土创新。

罗氏集团也在加码中国。9月底，这家企业的高管们挑了个好日子，请来中国舞狮表演队庆祝“罗氏中国加速器大楼”落成。这个大楼的内部装饰用了“中国红”，象征着初创企业蓬勃向上的生命力。

这是罗氏全球首个自主建立并运营的加速器，投资近3亿元，主要用于扶持、助推中国医疗类初创企业科研成果的转化。这些经筛选后的初创企业可获得罗氏包括研究、早期开发和商业化在内的全方位资源。目前，大楼已入驻10余家企业，他们与罗氏中国创新中心达成10项早期研发合作。

德国汉高集团1971年在香港开设了中国第一间办公室，至今已在中国待了52年。5次参加进博会的它，此次带来了在中国东莞公司研发的最新自粘合剂技术。

今年6月，在原有烟台工厂的基础上，汉高又投资超8亿元新建了另一个生产基地，取名“鲲鹏”。该工厂主要用来满足中国在电子、汽车、医疗、装备制造、航空航天等快速增长行业的需求。

“我们还在扩建位于上海的创新中心，建成后它将是汉高在全球的第二大创新中心。”汉高大中华区总裁荣杰（Rajat Agarwal）看好中国这个“庞大且具有强劲增长动力的市场”。

外企看到中国政府发展经济的决心

更多的外企通过进博会上与中国政府工作人员的接触，来感受中国诚意、中国决心。

日本“玻璃大王”AGC集团的中国总代表上田敏裕已在中国工作多年。他介绍，中国是AGC在日本以外唯一全面开展玻璃、电子、化学品、工业陶瓷四大事业的国家。去年，AGC中国一些项目还取得了历史最高收益。

“在世界经济低迷的情况下，我希望中国能够引领世界经济。”上田敏裕是日本商会副会长，经常与中国官员交流，每年进博会都会到展台现场参与。“中国的官员会解读政策、努力解决问题，还会使用创新政策和制度设计来方便企业做生意。”他对几年前出台的外商投资法和今年国务院出台的24条稳外资政策措施印象深刻，“我能感受到中国在致力于经济增长”。

今年进博会，AGC带了约40件新材料展品，其中注射剂药瓶内部用防附着镀膜、自清洁玻璃、超低反射玻璃等均为首次在中国展出的“硬核”科技产品。

科德宝公司今年是第二次参展进博会，去年它在进博会上推出的可再生PET汽车顶棚基材获得多个订单并加速量产流程。今年，它会重点展示新能源汽车和清洁能源行业的创新、可持续的产品及解决方案。

科德宝集团中国地区代表王嘉毓介绍，这家企业在华的长期经营方针是“持续投资高科技制造基础设施和本土研发设施”。该集团旗下的恩福集团今年将在无锡工厂新投资两亿元，并新增年产汽车零配件7.5亿件的改建项目。

“中国开放的市场环境让我们能够向下扎根、向上延伸。”罗克韦尔自动化（中国）有限公司总裁石安与中国基层政府的官员们很熟悉，对中国有更深的了解和认识。本届进博会上，他将与上海本土的创业园区漕河泾签约合办“漕河泾·罗克韦尔自动化净零智造联创中心”，联合打造“世界级跨界创新平台”，培育未来人才、并推动产业升级，“我们会携手更多本土企业跨界创新，助力中国企业全球化发展”。

江森自控今年除了在进博会“上新”，还很重视参加各种论坛，与中国各界人士对话、交流。

去年，江森自控在展台现场举办了“数字化实现净零碳未来”论坛。今年公司亚太区总裁朗智文（Anu Rathninde）和公司高管会积极参与虹桥国际经济论坛等，为中国未来新兴产业发展建言献策。

江森自控董事长兼首席执行官乔治·奥利弗（George R.Oliver）已连续5年代表公司来沪参加上海市市长国际企业家咨询会，“我们一直与上海密切合作，修复历史建筑，为新建筑按下启动键。未来，我们会持续为上海、为中国发展提出突破性想法和创新性解决方案。这种政府与商业社区的密切合作有助于上海成为繁荣、有弹性和包容的城市”。

中青报·中青网记者 王烨捷 来源：中国青年报

(责编：杨曦、陈键)

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