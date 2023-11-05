金观平

原标题：进博会吸引力为何越来越强

第六届中国国际进口博览会如期而至。参展的世界500强、行业龙头企业以及创新型中小企业，数量均为历届之最，全球十五大整车品牌、十大工业电气企业、十大医疗器械企业、三大矿业巨头、四大粮商、五大船运公司等悉数参展，彰显了进博会越来越强的吸引力。

进博会吸引力越来越强，首先是因为中国市场的巨大潜力和中国扩大开放的坚定态度。跨国公司是经济全球化的推动者，也是受益者。当前，逆全球化思潮兴风作浪，全球经贸形势不确定性增多，跨国公司生产经营遭遇重重挑战。在此背景下，中国市场以巨大的潜力、多样的需求，良好的创新环境和稳定的开放预期，展现出越来越强的吸引力，成为全球企业发展经营的“避风港”。中国通过进博会向世界宣示：开放是当代中国的鲜明标识，中国真诚向各国开放市场。众多参展商通过进博会，加深与中国市场的相互了解，并将全球资源嫁接到中国市场，从参展商变成投资商。

进博会吸引力越来越强，也因其越来越显著的溢出效应。国内外政要、知名企业负责人、各领域专家在进博会汇聚一堂，谈创新、话开放、促合作，脑力激荡，互相启发。各参展商竞相将进博会作为其全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地，展示企业竞争力，探寻合作新可能。众多新产品、新技术借助进博会实现商业化落地，从展品变成商品，走进中国消费者的日常生活。越来越多的参展商通过进博会拓宽市场，找到更多合作伙伴。

进博会吸引力越来越强，还因其越来越高的举办水平。进博会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举。从首届起，进博会在参会嘉宾层级、展品创新度、配套活动丰富度等方面，均体现了高标准、高质量、高水平。举办至今，进博会不断践行、巩固和完善“政府引导、市场运作、企业经营”模式，国家有关部门常态化实施展品留购税收优惠、通关便利和市场准入等进博会支持政策，上海市专门制定服务保障进博会地方性法规，各省区市组建政府交易团、行业交易团，国资委组织央企交易团，充分调动中央、地方和企业积极性。各方协同发力，进博会专业化程度日益增强，实现了“越办越好”的办展效果。

汇五洲佳品，聚四海宾朋。越办越好的进博会，持续展现出独特的魅力，为各国企业提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，为世界经济发展注入更多动力与活力。

(责编：杨曦、陈键)

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