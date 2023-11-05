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全力做好秋冬种农资供应

刘 瑾
2023年11月05日09:04 | 来源：经济日报
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原标题：全力做好秋冬种农资供应

　　寒露接霜降，秋收秋种忙。秋冬种是来年粮油生产的开端，做好农资供应极为重要。日前，中华全国供销合作总社发布通知，要求全系统充分发挥供销合作社农资流通主渠道作用，全力服务秋冬农业生产和明年春耕备耕工作，切实扛稳化肥保供稳价责任，助力夯实国家粮食安全根基。

　　作为我国农资流通的主渠道，全国供销合作社系统通过遍布全国的4200多家农资经营企业、6万多个庄稼医院、超1.7万个生产性为农服务中心，依托县乡村三级流通服务网络，畅通农资供应服务“最后一公里”，有效保障农民用肥需求。

　　一方面，各级供销合作社要全力做好秋冬种农资供应，保障各类农资货源量足质优。要加强对市场需求的研判，加大绿色高效、适销对路农资产品的调剂供应，加强与化肥、农药重点生产企业的产销对接，推动建立长期战略合作关系，切实保障农资供应。同时，还要加强网络体系建设，推动农资终端下摆到位。要加快打造以“龙头企业+配送中心+基层网点”为框架，广泛覆盖、上下贯通、横向联动的供销合作社农资经营网络，不断提升网络覆盖面和终端配送能力，着力打通农资供应“最后一公里”，推动农资进村到店入户。

　　另一方面，要创新服务方式手段，尽量在农忙时节让农民“不跑腿、少跑腿”，确保农资供应和社会化服务。要持续推进“绿色农资”升级行动，扎实做好“绿色农资”升级行动试点工作，大力推进农资销售与技术服务融合发展，强化测土配方、统防统治、农机作业等服务功能，充分运用新产品、新装备、新技术，稳步提升综合服务能力，促进化肥农药减量增效、农民增产增收。

　　化肥冬储关系来年春耕生产。各级供销合作社要指导农资企业密切关注市场变化，扎实做好化肥冬储工作，为明年春耕生产提供坚实保障。要加强组织领导，做好化肥冬储统筹调度，带头发挥保供稳价作用，做好储备监督管理工作。同时，加强质量管理，维护好农资市场秩序，坚决防范假冒伪劣农资产品经由供销合作社经营渠道流入市场。

(责编：杨曦、陈键)
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