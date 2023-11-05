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青年科技人才要争当主角

郭静原
2023年11月05日09:05 | 来源：经济日报
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原标题：青年科技人才要争当主角

　　中国科协推出青年人才托举工程，扶持32岁以下人才在创造力黄金时期做出成绩；中国农业科学院启动“青年创新”专项，引导和激励青年科研人员开展原创性研究；广州市计划从2024年开始，连续5年投入约10亿元，通过阶梯制资金支持方式，帮助不同年龄段的青年科学家潜心科研……近年来，各地各部门出台一系列加强青年科技人才培养和使用的硬招实招，有效激发了创新动能。

　　青年科技人才蕴藏着巨大的创新潜力，已成为我国科技创新的主力军。北斗导航、探月探火等国家重大科技工程中的许多项目团队成员平均年龄都在30多岁；在人工智能、信息通信等新兴产业领域，有越来越多的优秀青年科技人才担当重任。但也要看到，科技创新不会一蹴而就，需要青年科技人才以日积月累之功充实知识技能、开发创新思维，方能适应日新月异的技术发展、愈演愈烈的人才竞争，在科研攻关中挑大梁、当主角。

　　青年科技人才要练就过硬本领。探索未知的科学世界，需要有广博的知识体系作支撑。不少青年科技人才由于缺乏高层次多学科领域的系统锻炼，难以从多层次多角度发现问题根源，需要找准自身短板勤于学习，紧盯世界科技前沿，不断突破常规思维，在攻坚克难中追求卓越。

　　青年科技人才要传承科学精神。青年处于人生最重要的发展时期，面对工作和生活中的各种压力，要摒弃急于求成的功利思想，牢固树立追求真理、勇攀高峰的理想信念，坚守“板凳甘坐十年冷”的科研精神，不怕苦、不畏难，脚踏实地致力科学探索。

　　青年科技人才要坚定科技自信。近年来，我国在科技创新领域亮点频出，人工智能、移动通信、超级计算等前沿领域与世界先进水平同步，载人航天、嫦娥探月、天问访火等重大突破让我国在深空、深海、深蓝等领域占据科技制高点。作为中坚力量的青年科技人才，必须建立起科技自信，想国家之所想、急国家之所急、研国家之所需，以解决重点科研难题为己任，加强基础理论研究，努力在突破关键核心技术上取得更大进步。

　　青年科技人才生逢中华民族发展的最好时期，正迎来建功立业的难得人生际遇。期待更多的青年科技人才勇于挑大梁、当主角，不懈奋斗、担当有为，创造更多享誉世界的研究成果，为实现高水平科技自立自强贡献青春力量。

(责编：杨曦、陈键)
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