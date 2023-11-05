江苏南通：智慧设备助力农业生产
2023年11月05日09:27 | 来源：新华网
小字号
原标题：江苏南通：智慧设备助力农业生产
11月4日，在南通市通州区十总镇育民村农场，技术员查看一台设置好参数的无人收割机工作情况。
11月4日，在南通市通州区十总镇育民村农场，一台设置好参数的无人收割机在工作中（无人机照片）。
11月4日，技术员在南通市通州区十总镇育民村农场保养无人插秧机设备。
11月4日，在南通市通州区十总镇的圆宏万嘉智慧农场，技术员给番茄苗“盘头”。
江苏省南通市通州区近年来专注于智慧设施农业、生态高效农业园区的发展，推动农业生产智能化、数字化作业，促进农业生产提质增效。
新华社记者 杨磊 摄
(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 速速来场“云打卡”！探访第六届进博会中外记者之家
- 人民网上海11月4日电 （记者许维娜）第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办，新闻中心于今天上午正式启用。作为中外记者之家，今年的新闻中心有哪些新看点呢？ 记者了解到，新闻中心总面积约13000平方米，设置新闻发布、综合咨询、公共工作、广播电视技术服务等功能区域，进博会期间将为中外记者提供信息咨询、会内会外采访、广播电视技术支持、餐饮茶歇、应急医疗等全方位服务保障。…
- 评论
- 关注