原标题：江苏南通：智慧设备助力农业生产

11月4日，在南通市通州区十总镇育民村农场，技术员查看一台设置好参数的无人收割机工作情况。

11月4日，在南通市通州区十总镇育民村农场，一台设置好参数的无人收割机在工作中（无人机照片）。

11月4日，技术员在南通市通州区十总镇育民村农场保养无人插秧机设备。

11月4日，在南通市通州区十总镇的圆宏万嘉智慧农场，技术员给番茄苗“盘头”。

江苏省南通市通州区近年来专注于智慧设施农业、生态高效农业园区的发展，推动农业生产智能化、数字化作业，促进农业生产提质增效。

新华社记者 杨磊 摄

(责编：杨曦、陈键)

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