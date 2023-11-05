人民网北京11月5日电 （记者王震）11月4日，由中国机械工程学会成组与智能集成技术分会、中国机械工程学会工业大数据与智能系统分会、中国图学学会数字孪生专业委员会共同主办，浙江大学机械工程学院等联合承办的“首届人本智造学术会议”在浙江大学召开，会议主席由中国工程院院士、浙江大学杨华勇教授和加拿大工程院院士、瑞典皇家理工学院Lihui Wang教授共同担任。中国机械工程学会成组与智能集成技术分会副主任委员兼总干事、西安交通大学副校长洪军教授，浙江大学机械工程学院常务副院长居冰峰教授分别在开幕式上致辞，会议开幕式由浙江大学机械工程学院党委书记项淑芳主持。

首届人本智造学术会议在浙大召开。受访者供图

本次会议吸引了来自全球多地的专家学者和业界精英，大家围绕“以人为本的智能制造（简称：人本智造）”，面向人机共融新技术、智能人因新进展、数字孪生新突破、脑机交互新应用等展开交流和讨论，不仅涵盖人本智造领域的多个技术主线，也展示了人本智造在复杂装备、生产制造、人类工效、康复医学等领域的广阔应用前景。

“希望通过举办首届人本智造学术会议，为国内外人本智造相关领域的专家学者、学生和从业人员提供交流、共享、合作的平台，推动产生更多创新性的科学技术成果，促进智能制造产业实现高质量发展，让智能科技更好地为人类服务。”居冰峰说。

会上，与会专家学者热情分享研究成果和创新理念，共同碰撞创新思想火花，致力于为科教融合、产教协同搭建新平台，推动我国智能制造向纵深发展。

(责编：王震、吕骞)

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