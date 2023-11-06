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《财米油盐》看进博 | “洋味儿”土特产齐聚进博会

人民网记者 申佳平
2023年11月06日17:58 | 来源：人民网
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11月5日，第六届中国国际进口博览会如约举行。在有着“四叶草”之称的国家会展中心（上海）里，“新面孔”花样登场，“老朋友”热情重聚。首次参展的洪都拉斯和尼加拉瓜分别带来特色巧克力及咖啡豆，和花生、海鲜，香气四溢；连续参展的古巴和孟加拉则带来传统朗姆酒、芒果罐头，和传统黄麻编织手袋、篮子等，风情十足。

进博会，不仅是商品交易的国际平台，也是各国文化艺术交流的重要舞台。今年参展的3000多家全球企业中，不少展商展出的“洋味儿”土特产，让参展观众“零距离”感受了来自异国他乡的风味与特色。

古巴展台工作人员告诉人民网《财米油盐》栏目，此次有21家古巴当地企业的特色产品来到进博会现场，涉及农业、食品、教育、旅游等。“进博会是非常好的展会。最重要的是，我们借此搭建了中国企业和古巴企业之间的桥梁。”

孟加拉展台上展出的传统黄麻手工制品，色彩鲜艳、造型各异，在每届进博会上都十分吸睛。作为最初推动孟加拉黄麻制品企业打开中国市场的代理商之一，杨峻对于进博会带来的溢出效应也感受颇深，“进博会让更多人看到孟加拉黄麻，也宣传了当地的文化特色、旅游资源。”

他表示，随着黄麻手工艺品在中国打开销路，孟加拉当地的就业得以增加，工人的生活条件也得到改善。

出品人：叶蓁蓁

总策划：赵强

总监制：孙海峰 张玉珂

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞 梁爽

策划：陈键 李佳

记者：申佳平

摄像：赵晨

剪辑：赵晨

包装：赵晨

        设计：方红

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：王连香、高雷)
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