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彭森：数字经济健康发展 应处理好“有效市场”和“有为政府”的关系

2023年11月06日19:05 | 来源：人民网
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11月6日，中国经济体制改革研究会会长、国家发展和改革委员会原副主任彭森致辞。主办方供图

11月6日，中国经济体制改革研究会会长、国家发展和改革委员会原副主任彭森致辞。主办方供图

人民网上海11月6日电 （记者许维娜）6日下午，第六届虹桥国际经济论坛“探寻国际数字治理之道 同创数字产业发展之机暨数字贸易创新高端对话”分论坛在上海举办。论坛上，多位与会嘉宾围绕数字贸易领域的创新与机遇，推动服务贸易向数字化、智能化、绿色化转型等进行交流，为我国推动数字经济高质量发展建言献策。

中国经济体制改革研究会会长、国家发展和改革委员会原副主任彭森在致辞中指出，当今时代，数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是把握新一轮科技革命和产业结构调整新机遇的战略选择，也是新一轮国际竞争的重点领域。论坛的主题可谓恰逢其时、主题聚焦。

党的二十大报告明确指出，要“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。

“当前，以互联网、大数据、云计算、5G、AI为代表的数字技术革命是全球经济发展的大趋势和重要的新动力。”在彭森看来，数字经济的快速发展正在引领中国经济增长和社会发展，已成为推进中国式现代化的重要驱动力。

彭森还提到，中国信通院此前发布的《中国数字经济发展研究报告（2023年）》（下称“报告”），也印证了数字经济成为稳增长的重要引擎。根据报告，2022年中国数字经济规模首次突破50万亿元，达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%，已连续11年显著高于同期GDP名义增速，数字经济占GDP比重相当于第二产业占国民经济的比重，达到41.5%。

彭森强调，数字经济的生产率水平和同比增幅显著高于整体国民经济生产效率，对国民经济生产效率的提升将起到重要的支撑和拉动作用。因此，大力发展数字经济在当前乃至可预见的未来，将成为我国经济社会发展的重要驱动因素之一。

在数字经济时代，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，深刻改变着人类的生产方式、生活方式和社会治理方式。

在此背景下，彭森分析称，数字经济的发展面临着两个层次的问题：一方面是随着数字经济的迅速壮大，需要解决宏观层面的体制机制创新和社会治理问题，这涉及到数据要素化和市场化的必要性；二是在技术层面上，需构建数字经济的基础，即建设数据要素市场，这涉及到数据要素化和市场化的可能性。这两个层面既有交叉又有区别。

他同时建议，为推动数字经济的健康发展，需要正确处理“有效市场”与“有为政府”之间的关系，并着重做好以下三个方面的工作：

一是要维护“有效市场”。我国数字经济取得巨大成就，因为初期未受太多干扰，法律法规如《电子商务法》对数字经济发展起到保驾护航的作用。大量的要素资源配置因为市场的作用自觉配置到了数字经济领域，最终使数字经济成为我国市场经济最耀眼的成果之一。

二是要正确发挥“有为政府”的作用。首先是要加强顶层设计，推进数据采集、数据开放、数据交易等政策的制定实施；其次要推动数据融合，统一技术标准，推动数据的统一目录管理、统一认证和统一交换；最后是强化风险监测，确保数据安全。

三是积极参与国际数字经济与数字贸易规则的制定。数字经济领域的开放是我国高水平开放政策的重要部分，国际数字贸易已经成为国际经济活动中不可忽视的内容，国内外数字经济治理规则的衔接，则是国际数字贸易得以铺开的基础。我国主动参与联合国等国际组织数字经济议题谈判，开展多边数字治理合作，积极参与数字技术国际标准制定，推动数字贸易领域扩大开放。2020年9月，中国发起“全球数据安全倡议”，表达了对数据安全与合作的基本主张。中国还倡导发起“一带一路数字经济国际合作倡议”“G20数字经济发展与合作倡议”等，通过数字经济国际合作，推动全球数字治理变革。

(责编：王连香、高雷)
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