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新时代外贸高质量发展与贸易便利化论坛在上海举办

2023年11月06日19:36 | 来源：人民网
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人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）11月6日，第六届中国国际进口博览会配套活动——“新时代外贸高质量发展与贸易便利化论坛”在上海举办。本次论坛由海关总署和中国国际贸易促进委员会主办，旨在深入探讨当前全球贸易形势下外贸高质量发展的新路径，并就贸易便利化、营商环境、跨境电商等热点议题进行交流与讨论。

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌在致辞中指出，中国贸促会将充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需的功能作用，聚焦贸易投资促进、商事法律服务、参与全球经济治理、应用型智库建设四条业务主线，更好助力各国工商界抢抓市场机遇、投资机遇、增长机遇。

中国海关出版社有限公司党委书记、执行董事、经理韩钢在致辞中指出，今年是全面深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中国海关紧紧围绕“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”的总体要求，坚持目标导向、问题导向、效果导向，不断提升全国跨境贸易便利化水平。

论坛分别从“规制与营商环境”“开放合作与创新升级”“智慧海关助力贸易安全便利高效”等多角度展开，来自海关总署相关司局代表与企业代表进行了交流发言。

(责编：王连香、高雷)
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